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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مستشار-بوشيلين-معارك-عنيفة-في-أرتيوموفسك-والقوات-الأوكرانية-تعزز-احتياطياتها-1074419328.html
مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط
مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبيىة، اليوم الثلاثاء، بأنه على الرغم من الخسائر الفادحة لقوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)، فإن... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T09:55+0000
2023-03-07T10:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين في حديثه لقناة "روسيا 24" بأنه: "بالنظر إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية البالغة، مئات الأشخاص كل يوم، فإن احتفاظهم بالسيطرة على المدينة، برأيي، أمر غير مجدٍ"، مضيفاً "هم يحاولون إيصال قوات الاحتياط وإعداد قوات احتياطية جديدة، الآن تم نقل كتيبة جديدة إلى هناك".كما ذكّر المستشار، بأن هناك مجموعة من القوات الأوكرانية في الوقت الراهن يصل عددها إلى 10 آلاف عسكري في أرتيوموفسك.وتابع غاغين بالقول: "هم يقاتلون بيأس هناك، ولا ينبغي أن نقلل من شأن العدو وهم مسلحون وهم يحاربون بكل جدية، ولذلك القتال من أجل المدينة قاسٍ للغاية".وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
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مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط

09:55 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 10:17 GMT 07.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبيىة، اليوم الثلاثاء، بأنه على الرغم من الخسائر الفادحة لقوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)، فإن القيادة الأوكرانية ترسل المزيد والمزيد من التعزيزات، كما تشهد المدينة قتالاً عنيفاً.
وقال غاغين في حديثه لقناة "روسيا 24" بأنه: "بالنظر إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية البالغة، مئات الأشخاص كل يوم، فإن احتفاظهم بالسيطرة على المدينة، برأيي، أمر غير مجدٍ"، مضيفاً "هم يحاولون إيصال قوات الاحتياط وإعداد قوات احتياطية جديدة، الآن تم نقل كتيبة جديدة إلى هناك".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
08:46 GMT
كما ذكّر المستشار، بأن هناك مجموعة من القوات الأوكرانية في الوقت الراهن يصل عددها إلى 10 آلاف عسكري في أرتيوموفسك.

وتابع غاغين بالقول: "هم يقاتلون بيأس هناك، ولا ينبغي أن نقلل من شأن العدو وهم مسلحون وهم يحاربون بكل جدية، ولذلك القتال من أجل المدينة قاسٍ للغاية".

وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
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