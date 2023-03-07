مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط
09:55 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 10:17 GMT 07.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
© AP Photo / Vadim Ghirda
أفاد يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبيىة، اليوم الثلاثاء، بأنه على الرغم من الخسائر الفادحة لقوات كييف في أرتيوموفسك (باخموت)، فإن القيادة الأوكرانية ترسل المزيد والمزيد من التعزيزات، كما تشهد المدينة قتالاً عنيفاً.
وقال غاغين في حديثه لقناة "روسيا 24" بأنه: "بالنظر إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية البالغة، مئات الأشخاص كل يوم، فإن احتفاظهم بالسيطرة على المدينة، برأيي، أمر غير مجدٍ"، مضيفاً "هم يحاولون إيصال قوات الاحتياط وإعداد قوات احتياطية جديدة، الآن تم نقل كتيبة جديدة إلى هناك".
كما ذكّر المستشار، بأن هناك مجموعة من القوات الأوكرانية في الوقت الراهن يصل عددها إلى 10 آلاف عسكري في أرتيوموفسك.
وتابع غاغين بالقول: "هم يقاتلون بيأس هناك، ولا ينبغي أن نقلل من شأن العدو وهم مسلحون وهم يحاربون بكل جدية، ولذلك القتال من أجل المدينة قاسٍ للغاية".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتابع غاغين بالقول: "هم يقاتلون بيأس هناك، ولا ينبغي أن نقلل من شأن العدو وهم مسلحون وهم يحاربون بكل جدية، ولذلك القتال من أجل المدينة قاسٍ للغاية".
وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.