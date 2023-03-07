https://sputnikarabic.ae/20230307/مصرع-شخص-وإصابة-16-في-حادث-قطار-بقليوب-شمالي-القاهرة-1074456477.html

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث قطار بقليوب شمالي القاهرة

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث قطار بقليوب شمالي القاهرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر خروج قطار عن مساره واصطدامه بالرصيف بمحطة قطارات قليوب بمحافظة القليوبية بمصر. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T19:41+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة، في بيان حول الحادث، "الحصيلة المبدئية تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا".وأضافت أنه "تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث قطار قليوب".وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.

https://sputnikarabic.ae/20230307/-خروج-قطار-عن-القضبان-في-مصر-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-ومصابين-فيديو-1074455843.html

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