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https://sputnikarabic.ae/20230307/مصرع-شخص-وإصابة-16-في-حادث-قطار-بقليوب-شمالي-القاهرة-1074456477.html
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث قطار بقليوب شمالي القاهرة
مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث قطار بقليوب شمالي القاهرة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر خروج قطار عن مساره واصطدامه بالرصيف بمحطة قطارات قليوب بمحافظة القليوبية بمصر. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T19:41+0000
2023-03-07T19:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة، في بيان حول الحادث، "الحصيلة المبدئية تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا".وأضافت أنه "تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث قطار قليوب".وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.
https://sputnikarabic.ae/20230307/-خروج-قطار-عن-القضبان-في-مصر-وأنباء-عن-سقوط-ضحايا-ومصابين-فيديو-1074455843.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث قطار بقليوب شمالي القاهرة

19:41 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 19:53 GMT 07.03.2023)
© Sputnik . M.HEMEDAخروج قطار عن القضبان بالقليوبية شمالي القاهرة
خروج قطار عن القضبان بالقليوبية شمالي القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . M.HEMEDA
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 16 آخرين إثر خروج قطار عن مساره واصطدامه بالرصيف بمحطة قطارات قليوب بمحافظة القليوبية بمصر.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة، في بيان حول الحادث، "الحصيلة المبدئية تشير إلى وجود حالة وفاة، بالإضافة إلى إصابة 16 مواطنا".
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
خروج قطار عن القضبان في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين... فيديو
19:27 GMT
وأضافت أنه "تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنجدة مصابي حادث قطار قليوب".
وأمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.
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