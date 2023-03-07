https://sputnikarabic.ae/20230307/مصرع-15-شخصا-وإصابة-100-جراء-انفجار-في-بنغلاديش-1074452265.html
مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش
مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في انفجار داخل مبنى إداري في العاصمة البنغالية، دكا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:33+0000
2023-03-07T16:33+0000
2023-03-07T16:33+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/02/1067192186_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_14d8a933b3467a90d3224f239e781739.jpg
وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن المبنى الإداري يقع في حي تجاري مزدحم، بحسب وكالة "فرانس برس".وتم علاج أكثر من 100 شخص من إصابات في الرأس وكسور وإصابات أخرى في مستشفى كلية الطب بدكا، حسبما ذكر مدير المستشفى نظم الاسلام.وأضاف المسؤل الطبي أن: "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنه تم حشد مئات الأطباء والممرضات لمعالجة الجرحى.وما زال سبب الانفجار غير معروف، لكن وقوع حرائق وانفجارات مميتة في المباني أمر شائع في بنغلاديش بسبب التراخي في إجراءات السلامة غالبا.وهز الانفجار الدور الرابع والخامس في المبنى المؤلف من 7 طوابق في غوليستان وهو مركز رئيسي لكل البضائع في دكا.ودمرت عدة طوابق من المبنى والجدران الجانبية في الانفجار، مما تسبب في تطاير الأنقاض والشظايا في الشوارع المزدحمة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/استدعاء-سفير-بنغلاديش-إلى-الخارجية-الروسية-على-خلفية-حظر-دخول-السفن-الروسية-لموانئ-البلاد-1073833242.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/02/1067192186_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_be4ebf25084f02a589dab62c6536d517.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش
تابعنا عبر
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في انفجار داخل مبنى إداري في العاصمة البنغالية، دكا.
وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن المبنى الإداري يقع في حي تجاري مزدحم، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتم علاج أكثر من 100 شخص من إصابات في الرأس وكسور وإصابات أخرى في مستشفى كلية الطب بدكا، حسبما ذكر مدير المستشفى نظم الاسلام.
وأضاف المسؤل الطبي أن: "15 شخصا على الأقل قتلوا
بينهم امرأتان"، مضيفا أنه تم حشد مئات الأطباء والممرضات لمعالجة الجرحى.
وما زال سبب الانفجار غير معروف، لكن وقوع حرائق
وانفجارات مميتة في المباني أمر شائع في بنغلاديش بسبب التراخي في إجراءات السلامة غالبا.
وهز الانفجار الدور الرابع والخامس في المبنى المؤلف من 7 طوابق في غوليستان وهو مركز رئيسي لكل البضائع في دكا.
ودمرت عدة طوابق من المبنى والجدران الجانبية في الانفجار، مما تسبب في تطاير الأنقاض والشظايا في الشوارع المزدحمة.