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مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش
مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش
لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في انفجار داخل مبنى إداري في العاصمة البنغالية، دكا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:33+0000
2023-03-07T16:33+0000
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وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن المبنى الإداري يقع في حي تجاري مزدحم، بحسب وكالة "فرانس برس".وتم علاج أكثر من 100 شخص من إصابات في الرأس وكسور وإصابات أخرى في مستشفى كلية الطب بدكا، حسبما ذكر مدير المستشفى نظم الاسلام.وأضاف المسؤل الطبي أن: "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنه تم حشد مئات الأطباء والممرضات لمعالجة الجرحى.وما زال سبب الانفجار غير معروف، لكن وقوع حرائق وانفجارات مميتة في المباني أمر شائع في بنغلاديش بسبب التراخي في إجراءات السلامة غالبا.وهز الانفجار الدور الرابع والخامس في المبنى المؤلف من 7 طوابق في غوليستان وهو مركز رئيسي لكل البضائع في دكا.ودمرت عدة طوابق من المبنى والجدران الجانبية في الانفجار، مما تسبب في تطاير الأنقاض والشظايا في الشوارع المزدحمة.
https://sputnikarabic.ae/20230221/استدعاء-سفير-بنغلاديش-إلى-الخارجية-الروسية-على-خلفية-حظر-دخول-السفن-الروسية-لموانئ-البلاد-1073833242.html
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مصرع 15 شخصا وإصابة 100 جراء انفجار في بنغلاديش

16:33 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / Munir Uz Zamanالمتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022.
المتفرجون يتجمعون بعد اندلاع حريق في أحد الأحياء الفقيرة في دكا في 31 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Munir Uz Zaman
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 100 في انفجار داخل مبنى إداري في العاصمة البنغالية، دكا.
وقال مسؤولون اليوم الثلاثاء، إن المبنى الإداري يقع في حي تجاري مزدحم، بحسب وكالة "فرانس برس".
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21 فبراير, 14:14 GMT
وتم علاج أكثر من 100 شخص من إصابات في الرأس وكسور وإصابات أخرى في مستشفى كلية الطب بدكا، حسبما ذكر مدير المستشفى نظم الاسلام.
وأضاف المسؤل الطبي أن: "15 شخصا على الأقل قتلوا بينهم امرأتان"، مضيفا أنه تم حشد مئات الأطباء والممرضات لمعالجة الجرحى.
وما زال سبب الانفجار غير معروف، لكن وقوع حرائق وانفجارات مميتة في المباني أمر شائع في بنغلاديش بسبب التراخي في إجراءات السلامة غالبا.
وهز الانفجار الدور الرابع والخامس في المبنى المؤلف من 7 طوابق في غوليستان وهو مركز رئيسي لكل البضائع في دكا.
ودمرت عدة طوابق من المبنى والجدران الجانبية في الانفجار، مما تسبب في تطاير الأنقاض والشظايا في الشوارع المزدحمة.
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