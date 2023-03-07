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https://sputnikarabic.ae/20230307/ناطق-الحكومة-العراقية-لـسبوتنيك-زيارة-وزير-الدفاع-الأمريكي-لبغداد-رسمية-وتمت-بموافقتنا-1074423555.html
متحدث الحكومة العراقية لـ"سبوتنيك": زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد رسمية وتمت بموافقتنا
متحدث الحكومة العراقية لـ"سبوتنيك": زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد رسمية وتمت بموافقتنا
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إلى بغداد اليوم تمت بعلم الحكومة العراقية... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T11:52+0000
2023-03-07T11:57+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال العوادي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الدفاع الأمريكي يزور مجموعة من دول المنطقة، ومن ضمنها العراق كدولة أساسية، وهي زيارة رسمية للبلاد تمت بعلم الحكومة العراقية وموافقتها".وأوضح العوادي أن الزيارة تهدف إلى "التأكيد للتعاون المشترك بين البلدين في محاربة الإرهاب وآفاق التعاون في هذا الملف الهام الذي يشكل الأولوية بالنسبة لأغلب زيارات القادة العسكريين للعراق، وبحث برامج التطوير والتدريب للقوات العسكرية العراقية".وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي أكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتوطيدها على مختلف الصعد"، كما أكد أيضا أن "نهج الحكومة هو في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند على المصالح المشتركة وسيادة العراق".وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن وصل صباح اليوم إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-الأمريكي-في-زيارة-غير-معلنة-إلى-العراق-إعادة-التأكيد-على-الشراكة-الاستراتيجية-1074412776.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الدفاع الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, الدفاع الأمريكية, وزارة الدفاع الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

متحدث الحكومة العراقية لـ"سبوتنيك": زيارة وزير الدفاع الأمريكي لبغداد رسمية وتمت بموافقتنا

11:52 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 11:57 GMT 07.03.2023)
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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حصري
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن إلى بغداد اليوم تمت بعلم الحكومة العراقية وبموافقتها.
بغداد - سبوتنيك. وقال العوادي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "وزير الدفاع الأمريكي يزور مجموعة من دول المنطقة، ومن ضمنها العراق كدولة أساسية، وهي زيارة رسمية للبلاد تمت بعلم الحكومة العراقية وموافقتها".
وأوضح العوادي أن الزيارة تهدف إلى "التأكيد للتعاون المشترك بين البلدين في محاربة الإرهاب وآفاق التعاون في هذا الملف الهام الذي يشكل الأولوية بالنسبة لأغلب زيارات القادة العسكريين للعراق، وبحث برامج التطوير والتدريب للقوات العسكرية العراقية".
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة إلى العراق... إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية
08:44 GMT
وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي أكد على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتوطيدها على مختلف الصعد"، كما أكد أيضا أن "نهج الحكومة هو في اتباع علاقات متوازنة مع المحيط الإقليمي والدولي تستند على المصالح المشتركة وسيادة العراق".
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن وصل صباح اليوم إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.
وقال أوستن، عبر حسابه على "تويتر"، إن "هدف زيارته لبغداد هي إعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكدا أن أمريكا "تتحرك نحو عراق أكثر أمنا واستقرارا وسيادة".
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولة التي يقوم بها أوستن في الشرق الأوسط.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس الماضي، أن وزيرها، لويد أوستن، سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، لإجراء محادثات مع قادة الأردن ومصر وإسرائيل.
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