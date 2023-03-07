https://sputnikarabic.ae/20230307/هل-ستنقل-هواوي-أعمالها-الخاصة-بالهواتف-الذكية-إلى-هونور-1074420759.html
هل ستنقل "هواوي" أعمالها الخاصة بالهواتف الذكية إلى "هونور"
هل ستنقل "هواوي" أعمالها الخاصة بالهواتف الذكية إلى "هونور"
أفادت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية تفكر في إجراء تعديل هيكلي لقسم الأعمال الخاص بها، والذي يتضمن تقسيم أعمال الهواتف الذكية، ونقل جزء من فريق البحث والتطوير... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T10:31+0000
2023-03-07T10:31+0000
2023-03-07T10:31+0000
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وأكد أحد المطلعين على "هواوي" أن الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة الصينية تزيد من الاستثمار في أعمال الهاتف الذكي، وتحافظ على استراتيجية علامتها التجارية المتطورة، وفقا لموقع "جيميان" الصيني الإخباري.في سياق متصل، نفت شركة "هواوي" الصينية شائعات متداولة بأنها ستفكك مجموعة أعمالها الاستهلاكية، مؤكدةً أنها ستواصل زيادة الإنفاق على أعمال الهواتف الذكية.وأضافت أنها ستواصل بناء علامة تجارية راقية، وستطرح أحدث هواتفها الذكية الرائدة خلال الشهر الجاري، وفقا لما صرح به مسؤول تنفيذي من مجموعة "يكاي غلوبال" الإعلامية الصينية.وكان موقع "جي دبليو إنسايتس"، وهو موقع إخباري عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمس الاثنين، أن شركة "هواوي" تدرس تقسيم أعمالها الاستهلاكية، وأضافت أن "هواوي" قد تخفض الإنفاق في أعمال محطات الهواتف الذكية، وتحول جزءا من فريق البحث والتطوير الخاص بها إلى "هونور"، وهي علامة تجارية للهواتف الذكية انفصلت عن "هواوي" في وقت سابق.وبعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على إمدادات الرقائق لشركة "هواوي"، قامت شركة الاتصالات العملاقة الصينية بتخليص علامتها التجارية "هونور"، إلى شركة منفصلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.ولا تزال شركة "هواوي" الصينية تحتفظ بطرازاتها المتطورة، بما في ذلك سلسلة "ميت"، التي تستخدم فيها شرائح "كيرين"، التي طورتها بشكل مستقل.
https://sputnikarabic.ae/20221230/هواوي-بعد-تحقيقها-نموا-في-المبيعات-القيود-الأمريكية-أصبحت-الآن-طبيعتنا-الجديدة-1071771257.html
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منوعات, الصين, الأخبار, العالم
منوعات, الصين, الأخبار, العالم
هل ستنقل "هواوي" أعمالها الخاصة بالهواتف الذكية إلى "هونور"
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أفادت تقارير أن شركة "هواوي" الصينية تفكر في إجراء تعديل هيكلي لقسم الأعمال الخاص بها، والذي يتضمن تقسيم أعمال الهواتف الذكية، ونقل جزء من فريق البحث والتطوير إلى نظيرتها "هونور".
وأكد أحد المطلعين على "هواوي" أن الأنباء غير صحيحة، وأن الشركة الصينية تزيد من الاستثمار في أعمال الهاتف الذكي، وتحافظ على استراتيجية علامتها التجارية المتطورة، وفقا لموقع
"جيميان" الصيني الإخباري.
في سياق متصل، نفت شركة "هواوي" الصينية شائعات متداولة بأنها ستفكك مجموعة أعمالها الاستهلاكية، مؤكدةً أنها ستواصل زيادة الإنفاق على أعمال الهواتف الذكية.
وأضافت أنها ستواصل بناء علامة تجارية راقية، وستطرح أحدث هواتفها الذكية الرائدة خلال الشهر الجاري، وفقا لما صرح به مسؤول تنفيذي من مجموعة
"يكاي غلوبال" الإعلامية الصينية.
30 ديسمبر 2022, 14:55 GMT
وكان موقع "جي دبليو إنسايتس"، وهو موقع إخباري عن صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أمس الاثنين، أن شركة "هواوي
" تدرس تقسيم أعمالها الاستهلاكية، وأضافت أن "هواوي" قد تخفض الإنفاق في أعمال محطات الهواتف الذكية، وتحول جزءا من فريق البحث والتطوير الخاص بها إلى "هونور"، وهي علامة تجارية للهواتف الذكية انفصلت عن "هواوي" في وقت سابق.
وبعد أن فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على إمدادات الرقائق لشركة "هواوي"، قامت شركة الاتصالات العملاقة الصينية بتخليص علامتها التجارية "هونور
"، إلى شركة منفصلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولا تزال شركة "هواوي" الصينية تحتفظ بطرازاتها المتطورة، بما في ذلك سلسلة "ميت"، التي تستخدم فيها شرائح "كيرين"، التي طورتها بشكل مستقل.