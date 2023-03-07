https://sputnikarabic.ae/20230307/واشنطن-ترد-على-استدعاء-سفيرها-لدى-تركيا-بعد-زيارة-رئيس-الأركان-الأمريكي-إلى-الشمال-السوري-1074410017.html

واشنطن ترد على استدعاء سفيرها لدى تركيا بعد زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى الشمال السوري

واشنطن ترد على استدعاء سفيرها لدى تركيا بعد زيارة رئيس الأركان الأمريكي إلى الشمال السوري

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، على استدعاء سفيرها لدى تركيا، أمس الاثنين، على خلفية الزيارة التي أجراها رئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى شمال... 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T07:58+0000

2023-03-07T07:58+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الجنرال ميلي التقى فقط مع القوات الأمريكية أثناء وجوده في سوريا، وكانت الزيارة مجرد تفاعل مع العسكريين الأمريكيين"، بحسب "سي إن إن".وأضاف في مؤتمر صحفي: "ليس من غير المعتاد أن يزور رئيس هيئة الأركان المشتركة عناصر القوات الأمريكية، وفي كثير من الحالات يتم نشرهم في أماكن يمكن أن تكون بها خطورة، ويحتمل أن يقدموا تضحيات نيابة عن زملائهم الأمريكيين فقط، ولكن أيضا نيابة عن الأشخاص في جميع أنحاء العالم"، على حد زعمه.وأمس الاثنين، استدعت الخارجية التركية السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فليك، إلى مقر الوزارة وذلك على خلفية زيارة مارك ميلي إلى الأراضي السورية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر دبلوماسي في أنقرة قوله: "تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة جيف فليك إلى وزارة الخارجية اليوم بخصوص زيارة رئيس الأركان الأمريكية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا في 4 مارس 2023، وطلب منه توضيحات بخصوص هذه الزيارة".وذكرت وكالة "رويترز" أن ميلي وصل سرا إلى القاعدة العسكرية في سوريا من أجل تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية ودول عديدة)، بالإضافة إلى سلامة القوات الأمريكية في سوريا.وقال الجنرال في تصريح للصحفيين المرافقين له، إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدمًا في إلحاق هزيمة طويلة الأمد بتنظيم "داعش" الإرهابي.ولدى سؤاله عما إذا كان يعتبر المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لها ما يبررها من حيث المخاطر أجاب: "إذا كنت تعتقد أنه مهم، فإن جوابي هو نعم".وتحتفظ واشنطن بتحالف مع قوات سورية محلية بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات "حماية الشعب" الكردية، التي تصفها تركيا بأنها "منظمة إرهابية".وكانت وزارة الخارجية السورية قد أدانت زيارة الجنرال ميلي، ووصفتها بـ"الانتهاك الصارخ لسيادة البلاد ووحدة أراضيها"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

https://sputnikarabic.ae/20230306/أنقرة-تستدعي-السفير-الأمريكي-على-خلفية-زيارة-رئيس-هيئة-الأركان-الأمريكية-إلى-سوريا-1074388656.html

https://sputnikarabic.ae/20230105/الجيش-الأمريكي-يسلح-قسد-بصواريخ-تاو-ومضادات-طائرات-1071959509.html

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