وزير إسرائيلي لرافضي الخدمة العسكرية: اذهبوا إلى الجحيم
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علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على احتجاجات جنود وضباط الاحتياط الذين لوحوا برفض الخدمة العسكرية قائلا لهم "اذهبوا إلى الجحيم سنتدبر أمورنا من دونكم".
جاء ذلك في تغريدة بحسابه على "تويتر"، بعد كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، حذر فيها من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
وقال كرعي من حزب الليكود بقيادة نتنياهو: "لرافضي الخدمة الوقحين، شعب إسرائيل سيتدبر أموره من دونكم، فلتذهبوا إلى الجحيم، ولتمضي الإصلاحات (القضائية) في طريقها".
"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" - יש זמנים שבהם צריך לעמוד איתן כנגד ההגמוניה והשליטים בעיני עצמם.— 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) March 6, 2023
לסרבנים המחוצפים, נאמר את מאמר מרדכי לאסתר: "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ואת ובית אביך תאבדו". עם ישראל יסתדר בלעדיכם ואתם תלכו לעזאזל.
נוע תנוע הרפורמה. לעת כזו הגענו למלכות. pic.twitter.com/m0paN4sT7j
وكان نتنياهو حذر في كلمة له بإحدى قواعد شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية ظهر جواره خلالها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من أن رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود بلاده، محذرًا من انتشار الظاهرة.
وأضاف: "لم نمنح رفض الخدمة أبدًا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحها الشرعية ستنتشر آفة رفض الخدمة وتتحوّل إلى أسلوب".
נתניהו נגד הקריאות לסירוב פקודה: בשדה הקרב אנחנו לא מסתכלים על הדעות הפוליטיות pic.twitter.com/13LMn8AxHQ— כאן חדשות (@kann_news) March 6, 2023
من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر أن "المسؤول عن الفوضى والصدع العميق في المجتمع والجيش الإسرائيلي هو فقط أكثر الحكومات تدميرًا في تاريخ البلاد"، في إشارة لحكومة نتنياهو.
מי שאחראי לכאוס ולשבר העמוק בחברה הישראלית ובצה״ל, זו רק הממשלה ההרסנית בתולדות המדינה.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 6, 2023
נתניהו, בממשלה שלך יושבות שתי מפלגות שסרבנות זה המצע שלהם, למה עליהן אתה לא אומר מילה?
במקום מסיבות עיתונאים עלובות עם ליצן הטיקטוק תעצור את הטירוף.
وأمس الاثنين، أعلن 200 طبيب يخدمون في الاحتياط، رفض أداء الخدمة إذا لم تتوقف عملية سن القوانين "فورًا ومن دون شروط مسبقة".
وقبل ذلك بيوم واحد، أعلن 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 في سرب "المطرقة" المقاتل الذي ينفذ عمليات ضد ما تسميه إسرائيل "التموضع الإيراني" في سوريا، أنهم لن يحضروا التدريبات المقررة لهم يوم الأربعاء، بحسب "هآرتس".
والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاح القضائي"، الذي يحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ويمنح الحكومة سيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب" وتقول إنها ستدمر الديمقراطية، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.