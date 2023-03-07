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https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-إسرائيلي-لرافضي-الخدمة-العسكرية-اذهبوا-إلى-الجحيم-1074408160.html
وزير إسرائيلي لرافضي الخدمة العسكرية: اذهبوا إلى الجحيم
وزير إسرائيلي لرافضي الخدمة العسكرية: اذهبوا إلى الجحيم
علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على احتجاجات جنود وضباط الاحتياط الذين لوحوا برفض الخدمة العسكرية قائلا لهم "اذهبوا إلى الجحيم سنتدبر أمورنا من... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T06:43+0000
2023-03-07T06:43+0000
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جاء ذلك في تغريدة بحسابه على "تويتر"، بعد كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، حذر فيها من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.وقال كرعي من حزب الليكود بقيادة نتنياهو: "لرافضي الخدمة الوقحين، شعب إسرائيل سيتدبر أموره من دونكم، فلتذهبوا إلى الجحيم، ولتمضي الإصلاحات (القضائية) في طريقها".وكان نتنياهو حذر في كلمة له بإحدى قواعد شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية ظهر جواره خلالها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من أن رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود بلاده، محذرًا من انتشار الظاهرة.وأضاف: "لم نمنح رفض الخدمة أبدًا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحها الشرعية ستنتشر آفة رفض الخدمة وتتحوّل إلى أسلوب".من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر أن "المسؤول عن الفوضى والصدع العميق في المجتمع والجيش الإسرائيلي هو فقط أكثر الحكومات تدميرًا في تاريخ البلاد"، في إشارة لحكومة نتنياهو.وأمس الاثنين، أعلن 200 طبيب يخدمون في الاحتياط، رفض أداء الخدمة إذا لم تتوقف عملية سن القوانين "فورًا ومن دون شروط مسبقة".وقبل ذلك بيوم واحد، أعلن 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 في سرب "المطرقة" المقاتل الذي ينفذ عمليات ضد ما تسميه إسرائيل "التموضع الإيراني" في سوريا، أنهم لن يحضروا التدريبات المقررة لهم يوم الأربعاء، بحسب "هآرتس".والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاح القضائي"، الذي يحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ويمنح الحكومة سيطرة على لجنة تعيين القضاة.وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب" وتقول إنها ستدمر الديمقراطية، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
https://sputnikarabic.ae/20230305/بعد-إضراب-37-طيارا-قائد-عسكري-إسرائيلي-سابق-من-دونهم-سرب-المطرقة-كفريق-كرة-قدم-دون-ميسي-1074346373.html
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الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

وزير إسرائيلي لرافضي الخدمة العسكرية: اذهبوا إلى الجحيم

06:43 GMT 07.03.2023
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جنود الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
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علق وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي على احتجاجات جنود وضباط الاحتياط الذين لوحوا برفض الخدمة العسكرية قائلا لهم "اذهبوا إلى الجحيم سنتدبر أمورنا من دونكم".
جاء ذلك في تغريدة بحسابه على "تويتر"، بعد كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء أمس الاثنين، حذر فيها من تفشي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية.
وقال كرعي من حزب الليكود بقيادة نتنياهو: "لرافضي الخدمة الوقحين، شعب إسرائيل سيتدبر أموره من دونكم، فلتذهبوا إلى الجحيم، ولتمضي الإصلاحات (القضائية) في طريقها".
وكان نتنياهو حذر في كلمة له بإحدى قواعد شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية ظهر جواره خلالها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من أن رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود بلاده، محذرًا من انتشار الظاهرة.
وأضاف: "لم نمنح رفض الخدمة أبدًا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحها الشرعية ستنتشر آفة رفض الخدمة وتتحوّل إلى أسلوب".
من جانبه، اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر أن "المسؤول عن الفوضى والصدع العميق في المجتمع والجيش الإسرائيلي هو فقط أكثر الحكومات تدميرًا في تاريخ البلاد"، في إشارة لحكومة نتنياهو.
وأمس الاثنين، أعلن 200 طبيب يخدمون في الاحتياط، رفض أداء الخدمة إذا لم تتوقف عملية سن القوانين "فورًا ومن دون شروط مسبقة".
وقبل ذلك بيوم واحد، أعلن 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 في سرب "المطرقة" المقاتل الذي ينفذ عمليات ضد ما تسميه إسرائيل "التموضع الإيراني" في سوريا، أنهم لن يحضروا التدريبات المقررة لهم يوم الأربعاء، بحسب "هآرتس".
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
بعد إضراب 37 طيارا... قائد عسكري إسرائيلي سابق: من دونهم سرب "المطرقة" كفريق كرة قدم دون ميسي
5 مارس, 13:55 GMT
والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاح القضائي"، الذي يحد من سلطة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) ويمنح الحكومة سيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب" وتقول إنها ستدمر الديمقراطية، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.
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