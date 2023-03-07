عربي
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-تحرير-5-بلدات-نتيجة-للهجوم-على-محوري-دونيتسك-وكوبيانسك-1074419636.html
شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك
شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T10:07+0000
2023-03-07T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375513_0:150:3008:1842_1920x0_80_0_0_75ed3691641fc19dd4378b6491b6eb29.jpg
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "نتيجة للأعمال الهجومية لقواتنا على محوري دونيتسك وكوبيانسك، تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريشنو وكراسنايا غورا وجريانيكوفكا وباراسكوفيفكا".وأشار شويغو إلى أن تحرير أرتيوموفسك سيسمح بشن هجوم في عمق دفاع القوات الأوكرانية، مؤكدًا أن تحرير المدينة مستمر.وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "يستمر تحرير أرتيوموفسك. هذه المدينة هي مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس. سيتيح السيطرة عليها مزيدًا من العمليات الهجومية في عمق دفاع القوات المسلحة لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230307/مستشار-بوشيلين-معارك-عنيفة-في-أرتيوموفسك-والقوات-الأوكرانية-تعزز-احتياطياتها-1074419328.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072375513_176:0:2832:1992_1920x0_80_0_0_1413deb9c761a1764fd8a6a90460479f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك

10:07 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 07.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "نتيجة للأعمال الهجومية لقواتنا على محوري دونيتسك وكوبيانسك، تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريشنو وكراسنايا غورا وجريانيكوفكا وباراسكوفيفكا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط
09:55 GMT
وأشار شويغو إلى أن تحرير أرتيوموفسك سيسمح بشن هجوم في عمق دفاع القوات الأوكرانية، مؤكدًا أن تحرير المدينة مستمر.

وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "يستمر تحرير أرتيوموفسك. هذه المدينة هي مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس. سيتيح السيطرة عليها مزيدًا من العمليات الهجومية في عمق دفاع القوات المسلحة لأوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала