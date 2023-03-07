https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الدفاع-الروسي-يعلن-تحرير-5-بلدات-نتيجة-للهجوم-على-محوري-دونيتسك-وكوبيانسك-1074419636.html
شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك
شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T10:07+0000
2023-03-07T10:07+0000
2023-03-07T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "نتيجة للأعمال الهجومية لقواتنا على محوري دونيتسك وكوبيانسك، تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريشنو وكراسنايا غورا وجريانيكوفكا وباراسكوفيفكا".وأشار شويغو إلى أن تحرير أرتيوموفسك سيسمح بشن هجوم في عمق دفاع القوات الأوكرانية، مؤكدًا أن تحرير المدينة مستمر.وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "يستمر تحرير أرتيوموفسك. هذه المدينة هي مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس. سيتيح السيطرة عليها مزيدًا من العمليات الهجومية في عمق دفاع القوات المسلحة لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20230307/مستشار-بوشيلين-معارك-عنيفة-في-أرتيوموفسك-والقوات-الأوكرانية-تعزز-احتياطياتها-1074419328.html
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روسيا
شويغو يعلن تحرير 5 بلدات على محوري دونيتسك وكوبيانسك
10:07 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 10:52 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريتشنو وكراسنايا غورا وغريانيكوفكا وباراسكوفيفكا نتيجة للهجوم على محوري دونيتسك وكوبيانسك.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو
: "نتيجة للأعمال الهجومية لقواتنا على محوري دونيتسك وكوبيانسك، تم تحرير بلدات نيكولايفكا ودفوريشنو وكراسنايا غورا وجريانيكوفكا وباراسكوفيفكا".
وأشار شويغو إلى أن تحرير أرتيوموفسك سيسمح بشن هجوم في عمق دفاع القوات الأوكرانية، مؤكدًا أن تحرير المدينة مستمر.
وقال شويغو خلال مؤتمر عبر الفيديو: "يستمر تحرير أرتيوموفسك. هذه المدينة هي مركز دفاعي مهم للقوات الأوكرانية في دونباس. سيتيح السيطرة عليها مزيدًا من العمليات الهجومية في عمق دفاع القوات المسلحة لأوكرانيا".