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https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-تركي-البرلمان-بصدد-استكمال-القاعدة-القانونية-لـمنصة-الغاز-الروسي-1074411003.html
وزير تركي: البرلمان بصدد استكمال القاعدة القانونية لـ"منصة الغاز" الروسي
وزير تركي: البرلمان بصدد استكمال القاعدة القانونية لـ"منصة الغاز" الروسي
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن قضية "منصة الغاز" الروسي المقترحة في تركيا ستطرح على جدول أعمال البرلمان في الأيام المقبلة. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:24+0000
2023-03-07T08:24+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "ستار" تصريحات دونمز الذي قال إنه "في الأيام المقبلة ستطرح هذه المسألة على جدول أعمال البرلمان ثم تستكمل البنية التحتية القانونية".وأشار الوزير إلى أنه "من الضروري إجراء تعديلات على قانون أو قانونين وستدرج في جدول أعمال مجلس النواب".وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.ويرى أردوغان أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
https://sputnikarabic.ae/20230130/وزير-الطاقة-التركي-يعلن-انعقاد-قمة-دولية-في-إسطنبول-حول-مشروع-منصة-الغاز-من-14-15-فبراير--1072861073.html
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وزير تركي: البرلمان بصدد استكمال القاعدة القانونية لـ"منصة الغاز" الروسي

08:24 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن قضية "منصة الغاز" الروسي المقترحة في تركيا ستطرح على جدول أعمال البرلمان في الأيام المقبلة.
ونقلت صحيفة "ستار" تصريحات دونمز الذي قال إنه "في الأيام المقبلة ستطرح هذه المسألة على جدول أعمال البرلمان ثم تستكمل البنية التحتية القانونية".
وأشار الوزير إلى أنه "من الضروري إجراء تعديلات على قانون أو قانونين وستدرج في جدول أعمال مجلس النواب".
وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.
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ويرى أردوغان أن أوروبا يمكن أن تستقبل إمدادات الغاز الروسي، عبر تركيا.
وكانت قد وقعت هجمات تخريبية متزامنة على خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا "التيار الشمالي - 1"، و"التيار الشمالي - 2"، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على روسيا.
وتحاول بعض الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع صعوبة إيجاد البدائل.
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