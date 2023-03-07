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خروج قطار عن القضبان في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين... فيديو
خروج قطار عن القضبان في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين... فيديو
خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن وقوع ضحايا ومصابين. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T19:27+0000
2023-03-07T19:34+0000
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وأصدرت محافظة القليوبية بيانا، أكدت فيه تصادم قطار منوف بالرصيف، مشيرة إلى انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء تؤكد وجود مصابين.كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجار تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.بدوره، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.وحسب بيان النائب العام ستُوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن عدد المصابين في الحادث إلى الآن، فيما قالت وزارة النقل إنها بصدد إعداد بيان تفصيلي بشأن الحادث.
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

خروج قطار عن القضبان في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين... فيديو

19:27 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 19:34 GMT 07.03.2023)
© AHMED EL-MOGHRABIقطار - سكك حديد مصر
قطار - سكك حديد مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AHMED EL-MOGHRABI
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خرج قطار عن القضبان في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تتحدث وسائل الإعلام المحلية عن وقوع ضحايا ومصابين.
وأصدرت محافظة القليوبية بيانا، أكدت فيه تصادم قطار منوف بالرصيف، مشيرة إلى انتقال 7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وسط أنباء تؤكد وجود مصابين.
كما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وجار تحديد أعداد المصابين وحجم التلفيات.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن القطار انحرف عن مساره في المنطقة المذكورة، ثم اصطدم بالرصيف، بينما كان في طريقه إلى مدينة منوف.
بدوره، أمر النائب العام المصري بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب.
وحسب بيان النائب العام ستُوالي النيابة العامة الإعلان عن نتائج التحقيق.
ولم تعلن وزارة الصحة المصرية عن عدد المصابين في الحادث إلى الآن، فيما قالت وزارة النقل إنها بصدد إعداد بيان تفصيلي بشأن الحادث.
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