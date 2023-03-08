https://sputnikarabic.ae/20230308/ألمانيا-تؤكد-تفتيش-سفينة-يشتبه-في-نقلها-متفجرات-لتخريب-خطوط-التيار-الشمالي-1074473616.html
ألمانيا تؤكد تفتيش سفينة يشتبه في نقلها متفجرات لتخريب خطوط "التيار الشمالي"
ألمانيا تؤكد تفتيش سفينة يشتبه في نقلها متفجرات لتخريب خطوط "التيار الشمالي"
أكدت النيابة العامة الألمانية، لوكالة "سبوتنيك"، أنها أجرت تفتيشا على متن سفينة يشتبه في نقلها مواد متفجرة لتخريب خطوط "التيار الشمالي". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:04+0000
2023-03-08T12:04+0000
2023-03-08T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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برلين - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية بمكتب المدعي العام الألماني: "أجرت النيابة الفيدرالية في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2023 تفتيشا على متن سفينة بعقد إيجار مشبوه".وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، بأن المنشورات حول خطي "التيار الشمالي" هي حشو إعلامي منسق، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه.وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الكرملين-لا-نفهم-كيف-يعتبر-المسؤولون-الأمريكيون-حادث-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-دون-تحقيق-1074460862.html
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العالم
ألمانيا تؤكد تفتيش سفينة يشتبه في نقلها متفجرات لتخريب خطوط "التيار الشمالي"
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أكدت النيابة العامة الألمانية، لوكالة "سبوتنيك"، أنها أجرت تفتيشا على متن سفينة يشتبه في نقلها مواد متفجرة لتخريب خطوط "التيار الشمالي".
برلين - سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية بمكتب المدعي العام الألماني: "أجرت النيابة الفيدرالية في الفترة من 18 إلى 20 كانون الثاني/يناير 2023 تفتيشا على متن سفينة بعقد إيجار مشبوه".
وأضافت الخدمة الصحفية أن "هناك اشتباها في إمكانية استخدام السفينة لنقل العبوات الناسفة التي انفجرت في 26 أيلول/ سبتمبر 2022 في خطي أنابيب التيار الشمالي 1 و2 في بحر البلطيق".
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم، بأن المنشورات حول خطي "التيار الشمالي" هي حشو إعلامي منسق، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه.
وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقاً على منشورات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"زايت": "من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه. إنه حشو إعلامي منسق".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.