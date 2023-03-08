https://sputnikarabic.ae/20230308/ألمانيا-والبرتغال-ترسلان-21-دبابة-من-طراز-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1074469979.html
ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري
ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري
أعلن وزير الدفاع الألماني عن إرسال 18 دبابة ألمانية و3 برتغالية من طراز " A6 Leopard 2" مع طواقمها المدربة إلى أوكرانيا في مارس/ شباط. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:48+0000
2023-03-08T10:48+0000
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وأعلن الوزير بوريس بيستوريس، عن ذلك قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات "ليوبارد 2".وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جار حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموسة لتوريد حزم أخرى من المساعدات".
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
https://sputnikarabic.ae/20230125/كم-عدد-دبابات-ليوبارد-في-أوروبا-1072687158.html
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العالم, أخبار ألمانيا
ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري
10:48 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الألماني عن إرسال 18 دبابة ألمانية و3 برتغالية من طراز " A6 Leopard 2" مع طواقمها المدربة إلى أوكرانيا في مارس/ شباط.
وأعلن الوزير بوريس بيستوريس، عن ذلك قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم.
قائلا: "علمت للتو أن 18 دبابة ألمانية وثلاث دبابات برتغالية من طراز Leopard 2 من طراز A6 ، جنبًا إلى جنب مع الألوية المدربة، ستتمكن من الوصول إلى منطقة العمليات هذا الشهر".
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات "ليوبارد 2".
وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جار حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموسة لتوريد حزم أخرى من المساعدات".