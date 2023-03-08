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بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/ألمانيا-والبرتغال-ترسلان-21-دبابة-من-طراز-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1074469979.html
ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري
ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري
أعلن وزير الدفاع الألماني عن إرسال 18 دبابة ألمانية و3 برتغالية من طراز " A6 Leopard 2" مع طواقمها المدربة إلى أوكرانيا في مارس/ شباط. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:48+0000
2023-03-08T10:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار ألمانيا
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وأعلن الوزير بوريس بيستوريس، عن ذلك قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات "ليوبارد 2".وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جار حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموسة لتوريد حزم أخرى من المساعدات".
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

ألمانيا والبرتغال ترسلان 21 دبابة من طراز "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا الشهر الجاري

10:48 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 08.03.2023)
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Michael Sohn
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أعلن وزير الدفاع الألماني عن إرسال 18 دبابة ألمانية و3 برتغالية من طراز " A6 Leopard 2" مع طواقمها المدربة إلى أوكرانيا في مارس/ شباط.
وأعلن الوزير بوريس بيستوريس، عن ذلك قبل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم.

قائلا: "علمت للتو أن 18 دبابة ألمانية وثلاث دبابات برتغالية من طراز Leopard 2 من طراز A6 ، جنبًا إلى جنب مع الألوية المدربة، ستتمكن من الوصول إلى منطقة العمليات هذا الشهر".

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن برلين ليس لديها خطط على أرض الواقع حتى الآن حول إمداد أوكرانيا بمزيد من دبابات "ليوبارد 2".
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أمس, 11:59 GMT
وقال المتحدث باسم الوزارة، آرني كولاتز، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "وفقا للمبادرة الحالية، فإن تدريب الأوكرانيين في ألمانيا جار حاليا وسيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب. ثم سيتم تسليم حزمة من المساعدات العسكرية (على شكل دبابات)، إضافة إلى ذلك، لا يوجد خطط ملموسة لتوريد حزم أخرى من المساعدات".
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