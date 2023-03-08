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أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة
توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه،... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T19:47+0000
2023-03-08T19:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"، بحسب "فرانس برس".وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، حيث تتزايد شدة كل تفجير. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها في عام 2017.وقال تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: "من المحتمل أن تستعد كوريا الشمالية لاختبار قنبلة نووية لتعزيز أهداف التحديث العسكري المعلنة".وقبل أيام، جددت كوريا الشمالية، تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن ردعها النووي سيضمن ‏توازن القوى في المنطقة.‏
https://sputnikarabic.ae/20230308/كوريا-الجنوبية-ترفض-اتهامات-كوريا-الشمالية-بإطلاق-المدفعية-بالقرب-من-الحدود-بين-الكوريتين-1074467021.html
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم

أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة

19:47 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / STR
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توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.
وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"، بحسب "فرانس برس".
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وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، حيث تتزايد شدة كل تفجير. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها في عام 2017.
وقال تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: "من المحتمل أن تستعد كوريا الشمالية لاختبار قنبلة نووية لتعزيز أهداف التحديث العسكري المعلنة".
وقبل أيام، جددت كوريا الشمالية، تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن ردعها النووي سيضمن ‏توازن القوى في المنطقة.‏
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