https://sputnikarabic.ae/20230308/أمريكا-تتوقع-إجراء-كوريا-الشمالية-تجارب-نووية-جديدة-1074492555.html
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة
توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه،... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T19:47+0000
2023-03-08T19:47+0000
2023-03-08T19:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
العالم
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وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"، بحسب "فرانس برس".وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، حيث تتزايد شدة كل تفجير. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها في عام 2017.وقال تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: "من المحتمل أن تستعد كوريا الشمالية لاختبار قنبلة نووية لتعزيز أهداف التحديث العسكري المعلنة".وقبل أيام، جددت كوريا الشمالية، تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن ردعها النووي سيضمن توازن القوى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230308/كوريا-الجنوبية-ترفض-اتهامات-كوريا-الشمالية-بإطلاق-المدفعية-بالقرب-من-الحدود-بين-الكوريتين-1074467021.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم
أمريكا تتوقع إجراء كوريا الشمالية تجارب نووية جديدة
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توقع تقرير للاستخبارات الأمريكية أن يجري زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اختبارات نووية أخرى في إطار جهوده لبناء ترسانة نووية يرى أنها "الضامن الأخير" لحكمه، اليوم الأربعاء.
وقال تقرير تقييم التهديد السنوي في عام 2023 إن كيم من المرجح أن يستمر في إطلاق الصواريخ ذات القدرات النووية
في محاولة "لتطبيع اختبارات صواريخ بيونغ يانغ"، بحسب "فرانس برس".
وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، حيث تتزايد شدة كل تفجير. وكانت آخر تجربة نووية أجرتها في عام 2017.
وقال تقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية: "من المحتمل أن تستعد كوريا الشمالية
لاختبار قنبلة نووية لتعزيز أهداف التحديث العسكري المعلنة".
وقبل أيام، جددت كوريا الشمالية، تعهدها بتعزيز ترسانتها النووية، لافتة إلى أن ردعها النووي سيضمن توازن القوى في المنطقة.