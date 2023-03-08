https://sputnikarabic.ae/20230308/أمريكا-ترد-على-تحذير-وزير-خارجية-الصين-بشأن-المواجهة-1074468187.html
أمريكا ترد على تحذير وزير خارجية الصين بشأن "المواجهة"
أمريكا ترد على تحذير وزير خارجية الصين بشأن "المواجهة"
رد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، على تحذير وزير خارجية الصين تشين جانغ بشأن "المواجهة" مع بلاده. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:09+0000
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وقال كيربي، للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تسعى للمنافسة، وليس الصراع مع الصين"، مضيفا "لا يوجد شيء في علاقاتنا مع الصين يؤدي إلى الاعتقاد بأننا نريد الصراع".وأوضح "لم يكن هناك تغيير في سياسة الصين الواحدة، ونحن لا ندعم استقلال تايوان".وتابع "لقد كنا واضحين جدا حول ذلك، كما أننا لا نريد أن نرى الوضع الراهن تغير من جانب واحد، وبالتأكيد لا نريد أن نرى تغييرا بالقوة".وعن التوترات مع الصين، أجاب كيربي "نعم، هناك توترات في هذه العلاقة، ويعتقد الرئيس جو بايدن أن هذه التوترات يجب الاعتراف بها ولكن يمكن تجاوزها والعمل معا مرة أخرى".وكان وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، قد حذر أمس الثلاثاء، أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا.وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشددا على أنه "لا يجب أن تكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230307/وزير-الخارجية-الصيني-يحذر-أمريكا-من-تكرار-سيناريو-أزمة-أوكرانيا-في-آسيا-1074409142.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا ترد على تحذير وزير خارجية الصين بشأن "المواجهة"
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رد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، على تحذير وزير خارجية الصين تشين جانغ بشأن "المواجهة" مع بلاده.
وقال
كيربي، للصحفيين، إن "الولايات المتحدة تسعى للمنافسة، وليس الصراع مع الصين"، مضيفا "لا يوجد شيء في علاقاتنا مع الصين يؤدي إلى الاعتقاد بأننا نريد الصراع".
وأوضح "لم يكن هناك تغيير في سياسة الصين الواحدة، ونحن لا ندعم استقلال تايوان".
وتابع "لقد كنا واضحين جدا حول ذلك، كما أننا لا نريد أن نرى الوضع الراهن تغير من جانب واحد، وبالتأكيد لا نريد أن نرى تغييرا بالقوة".
وعن التوترات مع الصين، أجاب كيربي "نعم، هناك توترات في هذه العلاقة، ويعتقد الرئيس جو بايدن
أن هذه التوترات يجب الاعتراف بها ولكن يمكن تجاوزها والعمل معا مرة أخرى".
وكان وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
، قد حذر أمس الثلاثاء، أمريكا من تكرار سيناريو أزمة أوكرانيا في آسيا.
وأضاف أن "استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ والمحيط الهندي، هي محاولة لتشكيل تكتل يهدف لإثارة المواجهة من خلال التخطيط لإنشاء نسخة آسيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)"، مشددا على أنه "لا يجب أن تكون هناك أزمة مشابهة لأزمة أوكرانيا في آسيا".