عربي
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
https://sputnikarabic.ae/20230308/أول-قائدة-طائرة-حربية-لبنانية-تتحدث-عن-تجربتها-فيديو-1074477150.html
أول قائدة طائرة حربية لبنانية تتحدث عن تجربتها... فيديو
أول قائدة طائرة حربية لبنانية تتحدث عن تجربتها... فيديو
تحدثت جنى صادر، أول ضابط أنثى طيار قتال في الجيش اللبناني، عن تجربتها الرائدة لتتولى مسؤولية غير معتاد أن يتولاها النساء في بلادها. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:07+0000
2023-03-08T13:07+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102744/82/1027448235_0:541:3668:2604_1920x0_80_0_0_4c37d6312c3d6c882f5fd019c3b2e5ec.jpg
أدلت الضابط صادر بتصريحات لشبكة "سي إن إن" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، صرحت خلالها بأنها كانت تدرس الكيمياء في جامعة بيروت قبل أن تقرر الالتحاق بالجيش.وأوضحت أول ضابط أنثى طيار لبنانية أنها منذ صغرها عندما كانت ترى عناصر الجيش كانت تتمنى أن تصبح بينهم في يوم ما، وهو ما جعلها تنتهز الفرصة عندما علمت بطلب الجيش للإناث.أكدت صادر على أن عائلتها لم تمانع التحاقها بالجيش، بل إن والدتها شجعتها على دخول عالم العسكرية، وبعد أن أتمت فترة دراستها بالكلية الحربية، خضعت لدورة تدريبة بقاعدة لافلين بولاية تكساس الأمريكية.يشار إلى أن جنى صادر تبلغ من العمر 24 عاما، وقد نشأت في بلدة عين إبل الجنوبية في لبنان، ونزِلت إلى العاصمة بيروت، عندما بلغت من العمر 18 عاما، بهدف إتمام تحصيلها الجامعي.وبعد إنهاء فترة الدورة في قاعدة لافلين، عادت إلى لبنان كأول ضابط أنثى طيّار تقود الطائرات الحربية، في فبراير/ شباط 2023، وانضمّت إلى قاعدة حوامات الجوية حيث بدأت دورة تدريبية على قيادة طائرة SUPER TUCANO الحربية، بعدما تدربت في الولايات المتحدة على قيادة طائرتي TEXAN T-6 وTALOM T-38.
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102744/82/1027448235_0:0:3472:2604_1920x0_80_0_0_5ab2f83eeeb3ec8de7fecc3d5dd8218f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

أول قائدة طائرة حربية لبنانية تتحدث عن تجربتها... فيديو

13:07 GMT 08.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit / طائرة حربية إف 15
طائرة حربية إف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Ariel Schalit /
تابعنا عبرTelegram
تحدثت جنى صادر، أول ضابط أنثى طيار قتال في الجيش اللبناني، عن تجربتها الرائدة لتتولى مسؤولية غير معتاد أن يتولاها النساء في بلادها.
أدلت الضابط صادر بتصريحات لشبكة "سي إن إن" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، صرحت خلالها بأنها كانت تدرس الكيمياء في جامعة بيروت قبل أن تقرر الالتحاق بالجيش.
وأوضحت أول ضابط أنثى طيار لبنانية أنها منذ صغرها عندما كانت ترى عناصر الجيش كانت تتمنى أن تصبح بينهم في يوم ما، وهو ما جعلها تنتهز الفرصة عندما علمت بطلب الجيش للإناث.
أكدت صادر على أن عائلتها لم تمانع التحاقها بالجيش، بل إن والدتها شجعتها على دخول عالم العسكرية، وبعد أن أتمت فترة دراستها بالكلية الحربية، خضعت لدورة تدريبة بقاعدة لافلين بولاية تكساس الأمريكية.
يشار إلى أن جنى صادر تبلغ من العمر 24 عاما، وقد نشأت في بلدة عين إبل الجنوبية في لبنان، ونزِلت إلى العاصمة بيروت، عندما بلغت من العمر 18 عاما، بهدف إتمام تحصيلها الجامعي.
وبعد إنهاء فترة الدورة في قاعدة لافلين، عادت إلى لبنان كأول ضابط أنثى طيّار تقود الطائرات الحربية، في فبراير/ شباط 2023، وانضمّت إلى قاعدة حوامات الجوية حيث بدأت دورة تدريبية على قيادة طائرة SUPER TUCANO الحربية، بعدما تدربت في الولايات المتحدة على قيادة طائرتي TEXAN T-6 وTALOM T-38.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала