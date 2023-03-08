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https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-ألمانيا-وأوكرانيا-تريدان-إنتاج-دبابات-من-حقبة-الفيرماخت-لمحاربة-القوات-الروسية-1074465158.html
إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية
إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية
قد تبدأ السلطات الألمانية والأوكرانية العمل على إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمواجهة الجيش الروسي، حسب مجلة "جانغ ويلت". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:16+0000
2023-03-08T08:16+0000
رصد عسكري
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وأشارت المجلة إلى أن قيادة الدفاع الألماني المجمع "راينميتال" ستبدأ في إنتاج دبابات "بانتير" في أوكرانيا.يذكر مؤلفو "Junge Welt" أن هذه الدبابات كانت تعمل على الأراضي السوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى، وعلى الرغم من خصائصها التقنية الجيدة تمكن الجيش الأحمر من تدميرها، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.انتقد المؤلفون من ألمانيا بشدة تصرفات حكومة أولاف شولتس، التي تقدم دعمًا متزايدًا للقوات الأوكرانية ومستعدة لتزويدهم بالمعدات العسكرية الثقيلة.ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية

08:16 GMT 08.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / 사진 - 정승익 육군 블로그 사진작가دبابة K2 Black Panther
دبابة K2 Black Panther - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces / 사진 - 정승익 육군 블로그 사진작가
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قد تبدأ السلطات الألمانية والأوكرانية العمل على إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمواجهة الجيش الروسي، حسب مجلة "جانغ ويلت".
وأشارت المجلة إلى أن قيادة الدفاع الألماني المجمع "راينميتال" ستبدأ في إنتاج دبابات "بانتير" في أوكرانيا.
يذكر مؤلفو "Junge Welt" أن هذه الدبابات كانت تعمل على الأراضي السوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى، وعلى الرغم من خصائصها التقنية الجيدة تمكن الجيش الأحمر من تدميرها، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الألمانية: ليس لدينا خطة ملموسة حاليا حول تسليم كييف دفعة جديدة من دبابات ليوبارد 2
أمس, 11:59 GMT
انتقد المؤلفون من ألمانيا بشدة تصرفات حكومة أولاف شولتس، التي تقدم دعمًا متزايدًا للقوات الأوكرانية ومستعدة لتزويدهم بالمعدات العسكرية الثقيلة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
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