https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-ألمانيا-وأوكرانيا-تريدان-إنتاج-دبابات-من-حقبة-الفيرماخت-لمحاربة-القوات-الروسية-1074465158.html
إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية
إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية
قد تبدأ السلطات الألمانية والأوكرانية العمل على إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمواجهة الجيش الروسي، حسب مجلة "جانغ ويلت". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:16+0000
2023-03-08T08:16+0000
2023-03-08T08:16+0000
رصد عسكري
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وأشارت المجلة إلى أن قيادة الدفاع الألماني المجمع "راينميتال" ستبدأ في إنتاج دبابات "بانتير" في أوكرانيا.يذكر مؤلفو "Junge Welt" أن هذه الدبابات كانت تعمل على الأراضي السوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى، وعلى الرغم من خصائصها التقنية الجيدة تمكن الجيش الأحمر من تدميرها، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.انتقد المؤلفون من ألمانيا بشدة تصرفات حكومة أولاف شولتس، التي تقدم دعمًا متزايدًا للقوات الأوكرانية ومستعدة لتزويدهم بالمعدات العسكرية الثقيلة.ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الألمانية-ليس-لدينا-خطة-ملموسة-حاليا-حول-تسليم-كييف-دفعة-جديدة-من-دبابات-ليوبارد-2-1074424040.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: ألمانيا وأوكرانيا تريدان إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمحاربة القوات الروسية
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قد تبدأ السلطات الألمانية والأوكرانية العمل على إنتاج دبابات من حقبة الفيرماخت لمواجهة الجيش الروسي، حسب مجلة "جانغ ويلت".
وأشارت المجلة إلى أن قيادة الدفاع الألماني المجمع "راينميتال" ستبدأ في إنتاج دبابات "بانتير" في أوكرانيا.
يذكر مؤلفو "Junge Welt" أن هذه الدبابات كانت تعمل على الأراضي السوفيتية خلال الحرب الوطنية العظمى
، وعلى الرغم من خصائصها التقنية الجيدة تمكن الجيش الأحمر من تدميرها، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.
انتقد المؤلفون من ألمانيا بشدة تصرفات حكومة أولاف شولتس، التي تقدم دعمًا متزايدًا للقوات الأوكرانية ومستعدة لتزويدهم بالمعدات العسكرية الثقيلة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية، تغذي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصراع في أوكرانيا، عبر إرسال كميات ضخمة من الأسلحة إلى نظام كييف، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحقيق كافة الأهداف المسندة إليها سواء بالطرق السلمية أو العسكرية.