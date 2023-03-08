عربي
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-الاستخبارات-الغربية-تعلم-من-نفذ-تفجير-التيار-الشمالي-1074474083.html
إعلام: الاستخبارات الغربية تعلم من نفذ تفجير "التيار الشمالي"
إعلام: الاستخبارات الغربية تعلم من نفذ تفجير "التيار الشمالي"
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن مخابرات الدول الغربية تعلم من نفذ هجمات خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:16+0000
2023-03-08T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_241c78bdb6a62396dc7c63851bd058aa.jpg
وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية أن من نفذ الهجمات على خطوط "التيار الشمالي" هو أوكراني غير مرتبط بحكومة زيلينسكي، لقد تم تداوله في دوائر المخابرات لعدة أشهر، لكن لم يتم الكشف عنه".وفي الوقت نفسه، "تم إبلاغهم بأن نتائج التحقيق لن يتم الإعلان عنها، وطلب منهم أيضا تجنب أي أسئلة حول سبب بطء التحقيق الرسمي في هذه القضية".في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الكرملين-لا-نفهم-كيف-يعتبر-المسؤولون-الأمريكيون-حادث-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-دون-تحقيق-1074460862.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068388320_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_5143323792a36d4021036f3b69aa65bf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: الاستخبارات الغربية تعلم من نفذ تفجير "التيار الشمالي"

12:16 GMT 08.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Photo / Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن مخابرات الدول الغربية تعلم من نفذ هجمات خطوط أنابيب غاز "التيار الشمالي".
وجاء في صحيفة "نيويورك تايمز" البريطانية أن من نفذ الهجمات على خطوط "التيار الشمالي" هو أوكراني غير مرتبط بحكومة زيلينسكي، لقد تم تداوله في دوائر المخابرات لعدة أشهر، لكن لم يتم الكشف عنه".

وبحسب تقارير إعلامية، بعد أسبوع من الحادث، أبلغت المخابرات الغربية أعضاء الوفد الإسكندنافي في بروكسل، أنه ليس الأمريكيون أو الروس أو البولنديون هم من يقفون وراء الهجمات، ولكن "مؤسسة خاصة من أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، "تم إبلاغهم بأن نتائج التحقيق لن يتم الإعلان عنها، وطلب منهم أيضا تجنب أي أسئلة حول سبب بطء التحقيق الرسمي في هذه القضية".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، عن توافر المعلومات الاستخباراتية، والتي بموجبها يزعم أن مجموعة معينة مؤيدة لأوكرانيا وراء التخريب على خطوط أنابيب الغاز، وأشارت إلى أن خطط تلك المجموعة ليست بالضرورة معروفة لدي كييف.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: لا نفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث "التيار الشمالي" عملا إرهابيا دون تحقيق
04:44 GMT
في 26 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وقعت هجمات إرهابية استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، وذكرت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي" أن الضرر كان غير مسبوق وأنه من المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
يشار إلى أن الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، الحائز على جائزة بوليتزر، نشر تحقيقًا صحفيًا، أجراه حول الانفجارات التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي"، أكد فيه قيام غواصين أمريكيين بتركيب متفجرات تحت الأنابيب خلال مناورات الناتو "بالتوبس" في صيف عام 2022، قبل أن يقوم النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала