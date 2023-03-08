https://sputnikarabic.ae/20230308/إيقاف-نجم-الكرة-الجزائري-بن-سبعيني-لمواجهتين-وتغريمه-بمبلغ-ضخم-1074484062.html
إيقاف نجم الكرة الجزائري "بن سبعيني" لمواجهتين وتغريمه بمبلغ ضخم
إيقاف نجم الكرة الجزائري "بن سبعيني" لمواجهتين وتغريمه بمبلغ ضخم
أنزلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، عقوبات قاسية في حق اللاعب الدولي الجزائري، ومدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، على خلفية... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:10+0000
2023-03-08T15:10+0000
2023-03-08T15:10+0000
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ونشر موقع "هالر-كريسبلات"، اليوم الأربعاء، قرارات لجنة الانضباط نقلا عن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حق بن سبعيني، الذي تعرض للطرد في اللقاء السابق بعد تلقيه إنذارين.وكشف المصدر، أن بن سبعيني، تم إيقافه لمواجهتين وسيغيب بذلك، عن لقاء الجولة 24 أمام لايبزيغ، السبت القادم، ومباراة الجولة الـ 25 المقررة أمام فيردر بريمن، يوم الـ 17 من مارس الجاري.وبحسب المصدر، تقرر تغريم اللاعب الدولي الجزائري بقيمة 15 ألف يورو. بحسب موقع النهار الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230307/أقوى-6-تسديدات-في-تاريخ-كرة-القدم-1074409513.html
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العالم, الجزائر, كرة قدم
إيقاف نجم الكرة الجزائري "بن سبعيني" لمواجهتين وتغريمه بمبلغ ضخم
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أنزلت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، عقوبات قاسية في حق اللاعب الدولي الجزائري، ومدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، رامي بن سبعيني، على خلفية إهانته لحكم مباراة ناديه وفرايبوغ في الدوري المحلي.
ونشر موقع "هالر-كريسبلات"، اليوم الأربعاء، قرارات لجنة الانضباط نقلا عن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حق بن سبعيني، الذي تعرض للطرد في اللقاء السابق بعد تلقيه إنذارين.
وكشف المصدر، أن بن سبعيني، تم إيقافه لمواجهتين وسيغيب بذلك، عن لقاء الجولة 24 أمام لايبزيغ، السبت القادم، ومباراة الجولة الـ 25 المقررة أمام فيردر بريمن، يوم الـ 17 من مارس الجاري.
وبحسب المصدر، تقرر تغريم اللاعب الدولي الجزائري بقيمة 15 ألف يورو. بحسب موقع النهار الجزائري
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