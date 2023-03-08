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https://sputnikarabic.ae/20230308/ابنتا-رونالدو-تتحدثان-العربية-فيديو-لطفلتي-لاعب-النصر-السعودي-يثير-الدهشة-1074469525.html
ابنتا رونالدو تتحدثان العربية... فيديو لطفلتي لاعب النصر السعودي يثير الدهشة
ابنتا رونالدو تتحدثان العربية... فيديو لطفلتي لاعب النصر السعودي يثير الدهشة
ظهرت ابنتا كريستيانو رونالدو، في فيديو، وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية بالاستعانة بترجمة "غوغل". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:19+0000
2023-03-08T10:19+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وظهرت الطفلة ألانا 5 أعوام وشقيقتها في الفيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح، وذلك في غضون شهرين من انتقال والدهما النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي وانتقالهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية.يذكر أن لدى كريستيانو رونالدو 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.ويستعد رونالدو حاليا مع النصر لمواجهة الاتحاد غدا الخميس، في الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، في مباراة ثأرية بعدما أطاح به العميد من كأس السوبر بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي الفيديو, رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

ابنتا رونالدو تتحدثان العربية... فيديو لطفلتي لاعب النصر السعودي يثير الدهشة

10:19 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / -كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / -
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ظهرت ابنتا كريستيانو رونالدو، في فيديو، وهما تنطقان أيام الأسبوع باللغة العربية بالاستعانة بترجمة "غوغل".
وظهرت الطفلة ألانا 5 أعوام وشقيقتها في الفيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح، وذلك في غضون شهرين من انتقال والدهما النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي وانتقالهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية.
يذكر أن لدى كريستيانو رونالدو 5 أبناء، اثنان من جورجينا و3 من أم أخرى.
ويستعد رونالدو حاليا مع النصر لمواجهة الاتحاد غدا الخميس، في الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، في مباراة ثأرية بعدما أطاح به العميد من كأس السوبر بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد.
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