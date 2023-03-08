https://sputnikarabic.ae/20230308/استطلاع-يكشف-أن-غالبية-النساء-في-ألمانيا-لا-يشعرن-بالمساواة-مع-الرجال-1074477376.html
استطلاع يكشف أن غالبية النساء في ألمانيا لا يشعرن بالمساواة مع الرجال
استطلاع يكشف أن غالبية النساء في ألمانيا لا يشعرن بالمساواة مع الرجال
كشف اسطلاع رأي في ألمانيا أن غالبية كبيرة من النساء لا يشعرن بالمساواة مع الرجال في الحقوق. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:19+0000
2023-03-08T13:19+0000
2023-03-08T13:19+0000
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المساواة
المساواة بين الرجل والمرأة
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وأظهر الاستطلاع الحديث الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن "62% من الألمان لا يعتقدون أن الرجال والنساء يتمتعون حاليا بحقوق ومكانة متكافئة في المجتمع، أو يتلقون معاملة على قدم المساواة في جميع النواحي".وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 8 حتى 22 فبراير الماضي، 2170 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".وبين الاستطلاع أن 73% من النساء يؤيدون الرأي الذي يشير على عدم وجود مساواة بين الجنسين، و48% من الرجال يرون كذلك عدم وجود مساواة بين الجنسين في ألمانيا.وأشار 61% من النساء والفتيات المشاركات في الاستطلاع إلى أنهن "غير متساويات مع الرجال في فرص العمل إلى حد ما أو على الإطلاق".ونشرت نتيجة الاستطلاع بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس/ آذار من كل عام، إحياء لذكرى حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.وفي عام 1975 اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واعتادت اختيار موضوع له كل عام. وهذا العام قررت رفع شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".
https://sputnikarabic.ae/20220308/في-يومها-العالمي-ما-الذي-تتطلع-إلى-تحقيقه-المرأة-العربية-1059646174.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, المساواة, المساواة بين الرجل والمرأة
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, المساواة, المساواة بين الرجل والمرأة
استطلاع يكشف أن غالبية النساء في ألمانيا لا يشعرن بالمساواة مع الرجال
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كشف اسطلاع رأي في ألمانيا أن غالبية كبيرة من النساء لا يشعرن بالمساواة مع الرجال في الحقوق.
وأظهر الاستطلاع الحديث الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن "62% من الألمان لا يعتقدون أن الرجال والنساء يتمتعون حاليا بحقوق ومكانة متكافئة في المجتمع
، أو يتلقون معاملة على قدم المساواة في جميع النواحي".
وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 8 حتى 22 فبراير الماضي، 2170 شخصا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وبين الاستطلاع أن 73% من النساء يؤيدون الرأي الذي يشير على عدم وجود مساواة بين الجنسين، و48% من الرجال يرون كذلك عدم وجود مساواة بين الجنسين في ألمانيا.
وأشار 61% من النساء والفتيات المشاركات في الاستطلاع إلى أنهن "غير متساويات مع الرجال
في فرص العمل إلى حد ما أو على الإطلاق".
ونشرت نتيجة الاستطلاع بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به في 8 مارس/ آذار من كل عام، إحياء لذكرى حراك عمالي لأكثر من 15 ألف امرأة عام 1908 خرجن في مسيرة احتجاجية
بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وطالبن بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.
وفي عام 1975 اعتمدت الأمم المتحدة رسمياً الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، واعتادت اختيار موضوع له كل عام. وهذا العام قررت رفع شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين".