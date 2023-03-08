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https://sputnikarabic.ae/20230308/اصطدام-طائرتين-وسقوطهما-في-بحيرة-بفلوريدا-1074466433.html
اصطدام طائرتين وسقوطهما في بحيرة بفلوريدا
اصطدام طائرتين وسقوطهما في بحيرة بفلوريدا
اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا وسقطتا في بحيرة هارتريدج، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء 7 مارس/ آذار. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:49+0000
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العالم
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ونتيجة التصادم، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.وقال ستيف ليستر رئيس أركان شرطة مقاطعة بولك في مؤتمر صحفي "إحدى الطائرتين التي تراها غارقة جزئيًا والأخرى مغمورة بالكامل".تم الإبلاغ عن وصول خدمات الطوارئ إلى موقع التحطم. ولم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.في نفس اليوم، اصطدمت طائرتان خفيفتان من سلاح الجو الإيطالي في السماء فوق ضواحي روما، وقتل الطياران. وقع الحادث خلال تدريبات عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/تحطم-طائرتين-في-إيطاليا-إثر-تصادم-جوي-ومقتل-الطيارين-فيديو-1074465617.html
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العالم
العالم

اصطدام طائرتين وسقوطهما في بحيرة بفلوريدا

08:49 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev /  / الانتقال إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev /
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اصطدمت طائرتان في سماء ولاية فلوريدا وسقطتا في بحيرة هارتريدج، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء 7 مارس/ آذار.
ونتيجة التصادم، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.
وقال ستيف ليستر رئيس أركان شرطة مقاطعة بولك في مؤتمر صحفي "إحدى الطائرتين التي تراها غارقة جزئيًا والأخرى مغمورة بالكامل".
علم إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
تحطم طائرتين في إيطاليا إثر تصادم جوي ومقتل الطيارين... فيديو
08:37 GMT
تم الإبلاغ عن وصول خدمات الطوارئ إلى موقع التحطم. ولم يتم الكشف عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها.
في نفس اليوم، اصطدمت طائرتان خفيفتان من سلاح الجو الإيطالي في السماء فوق ضواحي روما، وقتل الطياران. وقع الحادث خلال تدريبات عسكرية.
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