اكتشاف مشط مصنوع من جمجة الإنسان... صور وفيديو
© Sputnik . Rudolf Kucherov / / الانتقال إلى بنك الصورمشط ذهبي من تل سولوخ بالقرب من نهر دنيبر، روسيا. (نهاية القرن الخامس - بداية القرن السادس ق.م.)
© Sputnik . Rudolf Kucherov //
اكتشف علماء الآثار قطعة أثرية مصنوعة من جمجمة إنسان على شكل مشط لتصفيف الشعر في قرية بار هيل البريطانية.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أنه قبل عدة سنوات، عثر علماء الآثار من متحف لندن للآثار على مشط يعود تاريخه إلى نحو 750 قبل الميلاد، ومصنوع من العظام.
Mysterious Comb Unearthed in England Has a Gruesome Origin Story— upspiral (@_upspiral) March 7, 2023
Till death do us part.https://t.co/sDp9g2ItWn
وبيّن العلماء أن المشط منحوت من قطعة من جمجمة بشرية، وتسبب هذا الاكتشاف في حيرة العلماء، حول ما تم استخدامه بالفعل لتصفيف الشعر منذ آلاف السنين أم لا.
وذكرت المجلة أنه لا يوجد نمط تآكل على أسنان المشط، مما يشير إلى أن الغرض منه كان تزيينيًا أو روحيًا أكثر منه عمليًا.
وقال عالم الآثار مولا مايكل مارشال: "ربما كان مشط بار هيل قطعة رمزية وقوية للغاية لأفراد المجتمع المحلي، ومن الممكن أن تكون قد نحتت من جمجمة عضو مهم في مجتمع العصر الحديدي".
Hair comb made from part of a human skull unearthed in Englandhttps://t.co/01pN7HvhH6— B.C. Begley (@BC_News1) March 3, 2023
يُطلق على القطعة اسم "بار هيل"، وهي واحدة من 280.000 قطعة أثرية من المتحف مدرجة في تحليل مستمر، يمكن للباحثين فقط تنظير الغرض الحقيقي للعنصر، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.
قال الباحثون إنه على الرغم من الغرض غير المعروف لهذا العنصر، فإنه يقدم لمحة عن كيفية استخدام الأشخاص في العصر الحديدي لاستخدامات مختلفة لبقايا البشر.