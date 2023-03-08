عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230308/اكتشاف-مشط-مصنوع-من-جمجة-الإنسان-صور-وفيديو-1074486646.html
اكتشاف مشط مصنوع من جمجة الإنسان... صور وفيديو
اكتشاف مشط مصنوع من جمجة الإنسان... صور وفيديو
اكتشف علماء الآثار قطعة أثرية مصنوعة من جمجمة إنسان على شكل مشط لتصفيف الشعر في قرية بار هيل البريطانية. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T16:28+0000
2023-03-08T16:28+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103623/00/1036230059_0:463:2433:1832_1920x0_80_0_0_4602184465ab54eff83cad066418dee6.jpg
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أنه قبل عدة سنوات، عثر علماء الآثار من متحف لندن للآثار على مشط يعود تاريخه إلى نحو 750 قبل الميلاد، ومصنوع من العظام.وبيّن العلماء أن المشط منحوت من قطعة من جمجمة بشرية، وتسبب هذا الاكتشاف في حيرة العلماء، حول ما تم استخدامه بالفعل لتصفيف الشعر منذ آلاف السنين أم لا.وذكرت المجلة أنه لا يوجد نمط تآكل على أسنان المشط، مما يشير إلى أن الغرض منه كان تزيينيًا أو روحيًا أكثر منه عمليًا.وقال عالم الآثار مولا مايكل مارشال: "ربما كان مشط بار هيل قطعة رمزية وقوية للغاية لأفراد المجتمع المحلي، ومن الممكن أن تكون قد نحتت من جمجمة عضو مهم في مجتمع العصر الحديدي".يُطلق على القطعة اسم "بار هيل"، وهي واحدة من 280.000 قطعة أثرية من المتحف مدرجة في تحليل مستمر، يمكن للباحثين فقط تنظير الغرض الحقيقي للعنصر، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.قال الباحثون إنه على الرغم من الغرض غير المعروف لهذا العنصر، فإنه يقدم لمحة عن كيفية استخدام الأشخاص في العصر الحديدي لاستخدامات مختلفة لبقايا البشر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103623/00/1036230059_0:223:2433:2048_1920x0_80_0_0_e266d7f2bdc9a25532ec777dda652621.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

اكتشاف مشط مصنوع من جمجة الإنسان... صور وفيديو

16:28 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Rudolf Kucherov /  / الانتقال إلى بنك الصورمشط ذهبي من تل سولوخ بالقرب من نهر دنيبر، روسيا. (نهاية القرن الخامس - بداية القرن السادس ق.م.)
مشط ذهبي من تل سولوخ بالقرب من نهر دنيبر، روسيا. (نهاية القرن الخامس - بداية القرن السادس ق.م.) - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Rudolf Kucherov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اكتشف علماء الآثار قطعة أثرية مصنوعة من جمجمة إنسان على شكل مشط لتصفيف الشعر في قرية بار هيل البريطانية.
وذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية أنه قبل عدة سنوات، عثر علماء الآثار من متحف لندن للآثار على مشط يعود تاريخه إلى نحو 750 قبل الميلاد، ومصنوع من العظام.
وبيّن العلماء أن المشط منحوت من قطعة من جمجمة بشرية، وتسبب هذا الاكتشاف في حيرة العلماء، حول ما تم استخدامه بالفعل لتصفيف الشعر منذ آلاف السنين أم لا.
وذكرت المجلة أنه لا يوجد نمط تآكل على أسنان المشط، مما يشير إلى أن الغرض منه كان تزيينيًا أو روحيًا أكثر منه عمليًا.
وقال عالم الآثار مولا مايكل مارشال: "ربما كان مشط بار هيل قطعة رمزية وقوية للغاية لأفراد المجتمع المحلي، ومن الممكن أن تكون قد نحتت من جمجمة عضو مهم في مجتمع العصر الحديدي".
يُطلق على القطعة اسم "بار هيل"، وهي واحدة من 280.000 قطعة أثرية من المتحف مدرجة في تحليل مستمر، يمكن للباحثين فقط تنظير الغرض الحقيقي للعنصر، حسب مجلة "sciencealert" العلمية.
قال الباحثون إنه على الرغم من الغرض غير المعروف لهذا العنصر، فإنه يقدم لمحة عن كيفية استخدام الأشخاص في العصر الحديدي لاستخدامات مختلفة لبقايا البشر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала