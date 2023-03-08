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https://sputnikarabic.ae/20230308/الإمارات-تدين-الاقتحامات-المستمرة-لمخيم-جنين-وتدعو-إسرائيل-لوقف-التصعيد-1074475878.html
الإمارات تدين الاقتحامات المستمرة لمخيم جنين وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد
الإمارات تدين الاقتحامات المستمرة لمخيم جنين وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد
دانت وزارة الخارجية الإماراتية الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ودعت إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:43+0000
2023-03-08T12:43+0000
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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في اقتحام للمخيم أمس الثلاثاء.وبحسب بيان لوزارة لخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن "دولة الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".وأكدت "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".واقتحمت أمس قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وقطعت القوات الإسرائيلية الإنترنت عن المخيم.ونجح سكان المخيم من صد الاقتحام وتراجعت القوات الإسرائيلية بالفعل لكنها عادت بأعداد أكبر ونجحت في اقتحامه مع إطلاق نار كثيف.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة اقتحام مخيم جنين وصلت إلى 6 قتلى وإصابة 7 آخرين، لافته إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230307/حركة-الجهاد-الإسلامي-تسقط-طائرتين-إسرائيليتين-مسيرتين-في-جنين-فيديو-1074446259.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

الإمارات تدين الاقتحامات المستمرة لمخيم جنين وتدعو إسرائيل لوقف التصعيد

12:43 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات
الجيش الإسرائيلي ينسف منزل فلسطيني في الخليل ويشرع في حملة اعتقالات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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دانت وزارة الخارجية الإماراتية الاقتحامات الإسرائيلية لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ودعت إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 6 فلسطينيين على الأقل في اقتحام للمخيم أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان لوزارة لخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن "دولة الإمارات تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة لمخيم جنين، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى".
ودعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى "وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأكدت "أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
واقتحمت أمس قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم جنين، وحاصرت منزلًا، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وقطعت القوات الإسرائيلية الإنترنت عن المخيم.
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أمس, 15:11 GMT
ونجح سكان المخيم من صد الاقتحام وتراجعت القوات الإسرائيلية بالفعل لكنها عادت بأعداد أكبر ونجحت في اقتحامه مع إطلاق نار كثيف.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة اقتحام مخيم جنين وصلت إلى 6 قتلى وإصابة 7 آخرين، لافته إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.
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