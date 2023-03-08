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https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-جورجيا-للالتزام-بالديمقراطية-وحقوق-الإنسان-1074460725.html
الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان
الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان
أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مشروع القانون الذي تسبب بنشوب احتجاجات في تبليسي، لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي ويتعارض مع هدف جورجيا... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T04:02+0000
2023-03-08T05:21+0000
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان بوريل: "القانون بشكله الحالي يهدد بتقييد المجتمع المدني وهيئات الإعلامية مع تأثير سلبي للكثير من الجورجيين الذين تخدم هذه الجهات مصالحهم. هذا القانون لا يتوافق مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي".وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان على خلفية اعتماد القانون حول العملاء الأجانب.وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.وزعمت المعارضة وكذلك السفيرة ديغنان، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي بل هو مشابه للقانون الروسي حول هذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html
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جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
جورجيا, حكومة جورجيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن

الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان

04:02 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 05:21 GMT 08.03.2023)
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مشروع القانون الذي تسبب بنشوب احتجاجات في تبليسي، لا يتوافق مع قيم الاتحاد الأوروبي ويتعارض مع هدف جورجيا الانضمام للاتحاد.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان بوريل: "القانون بشكله الحالي يهدد بتقييد المجتمع المدني وهيئات الإعلامية مع تأثير سلبي للكثير من الجورجيين الذين تخدم هذه الجهات مصالحهم. هذا القانون لا يتوافق مع قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي".
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وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية، وسيادة القانون وحقوق الإنسان على خلفية اعتماد القانون حول العملاء الأجانب.
وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.
وزعمت المعارضة وكذلك السفيرة ديغنان، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي بل هو مشابه للقانون الروسي حول هذا الشأن.
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