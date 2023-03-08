https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-عسكري-لـحماس-على-حدود-قطاع-غزة-1074473949.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري لـ"حماس" على حدود قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري لـ"حماس" على حدود قطاع غزة
استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:12+0000
2023-03-08T12:12+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين الإسرائيليين إخلاء الحدود مع قطاع غزة.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قوة تابعة له على الحدود مع قطاع غزة"، مؤكدا "عدم وجود أي إصابات".وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل.وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع عسكري لـ"حماس" على حدود قطاع غزة
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استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "موقعا عسكريا لحركة حماس على الحدود الشرقية لقطاع غزة".
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الجيش قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصاروخ الليلة الماضية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من المزارعين الإسرائيليين إخلاء الحدود مع قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "انفجار عبوة ناسفة بالقرب من قوة تابعة له على الحدود مع قطاع غزة"، مؤكدا "عدم وجود أي إصابات".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق صباح اليوم، إن صفارات الإنذار للغارات الجوية تدوي في جنوب إسرائيل
.
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.
ومساء الأحد الماضي، شن عشرات المستوطنين
هجمات عنيفة، على بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس، وقتلوا فلسطينيا، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.