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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-اختراق-العدو-في-لوغانسك-فيديو-1074460997.html
الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو
الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو
أحبط العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T04:39+0000
2023-03-08T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال قائد مدفعية لوكالة "سبوتنيك": "نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا". وأضاف أنه أثناء عمل الجيش الروسي أطلق العدو النار على العسكريين الروس من قذائف الهاون. وبحسب تقارير وزارة الدفاع، فقد العدو خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 850 شخصًا على محور كراسني ليمان.
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الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو

04:39 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 08.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورمركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
مركبة قتال مشاة بي ام بي-1بي كا التابعة لجنود جمهورية لوغانسك لشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحبط العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
قال قائد مدفعية لوكالة "سبوتنيك": "نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا".
وأضاف أنه أثناء عمل الجيش الروسي أطلق العدو النار على العسكريين الروس من قذائف الهاون. وبحسب تقارير وزارة الدفاع، فقد العدو خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 850 شخصًا على محور كراسني ليمان.
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Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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