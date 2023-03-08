https://sputnikarabic.ae/20230308/الجيش-الروسي-يحبط-محاولة-اختراق-العدو-في-لوغانسك-فيديو-1074460997.html
الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو
الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو
أحبط العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T04:39+0000
2023-03-08T04:39+0000
2023-03-08T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال قائد مدفعية لوكالة "سبوتنيك": "نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا". وأضاف أنه أثناء عمل الجيش الروسي أطلق العدو النار على العسكريين الروس من قذائف الهاون. وبحسب تقارير وزارة الدفاع، فقد العدو خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 850 شخصًا على محور كراسني ليمان.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يحبط محاولة اختراق للعدو في لوغانسك... فيديو
04:39 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
أحبط العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الغربية محاولة اختراق للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
قال قائد مدفعية لوكالة "سبوتنيك": "نحن موجودون على محور كراسني ليمان. لقد عملنا كجزء من مجموعة مدرعة مع دبابة تي-72 و زو-23 في مجموعة مشاة تصل إلى سبعة أشخاص على مسافة تصل إلى 850 مترًا".
وأضاف أنه أثناء عمل الجيش الروسي أطلق العدو النار على العسكريين الروس من قذائف الهاون. وبحسب تقارير وزارة الدفاع، فقد العدو خلال الأيام الخمسة الماضية حوالي 850 شخصًا على محور كراسني ليمان.