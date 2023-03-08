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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الكرملين-لا-نفهم-كيف-يعتبر-المسؤولون-الأمريكيون-حادث-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-دون-تحقيق-1074460862.html
الكرملين: لا نفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث "التيار الشمالي" عملا إرهابيا دون تحقيق
الكرملين: لا نفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث "التيار الشمالي" عملا إرهابيا دون تحقيق
أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المنشورات حول خطي "التيار الشمالي" هي حشو إعلامي منسق، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T04:44+0000
2023-03-08T05:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
التيار الشمالي
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقاً على منشورات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"زايت": "من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه. إنه حشو إعلامي منسق".وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق.وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230222/دبلوماسي-روسي-موسكو-تنتظر-توضيحا-من-واشنطن-بخصوص-تفجيرات-نورد-ستريم-1073874931.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, التيار الشمالي, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: لا نفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث "التيار الشمالي" عملا إرهابيا دون تحقيق

04:44 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 08.03.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
 المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن المنشورات حول خطي "التيار الشمالي" هي حشو إعلامي منسق، مشيراً إلى أنه من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه.
موسكو – سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" معلقاً على منشورات صحيفتي "نيويورك تايمز" و"زايت": "من الواضح أن مدبري العمل الإرهابي يريدون تشتيت الانتباه. إنه حشو إعلامي منسق".
تسرب الغاز في التيار الشمالي 2 كما يتضح من اعتراض الدنماركي F-16 في بورنهولم ، الدنمارك في 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
دبلوماسي روسي: موسكو تنتظر توضيحا من واشنطن بخصوص تفجيرات "نورد ستريم"
22 فبراير, 12:41 GMT
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لا يفهم كيف يعتبر المسؤولون الأمريكيون حادث التيار الشمالي عملا إرهابيا دون إجراء تحقيق.
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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