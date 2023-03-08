عربي
https://sputnikarabic.ae/20230308/المطارات-الليبية-تعلن-استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-بعد-توقفها-لساعات-1074484492.html
المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات
المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات
استأنفت المطارات الليبية حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات إثر دخول المراقبين الجويين في إضراب عن العمل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:14+0000
2023-03-08T15:14+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065433305_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_10f4596f7d934caa4b44fe743da09fc1.jpg
وأعلن خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوى في كافة المطارات الليبية، بحسب موقع "أخبار ليبيا".من جانبه، قال مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في بيان إنه تم: "استئناف الملاحة الجوية بعد توقفها اليوم بعد تدخل وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي خالد سويسي والاتفاق على حلحلة المشاكل التي تسببت في هذا التوقف".ومطار معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعندما يتوقف تتحول كل الرحلات إلى مطار مصراتة والذي شمله إضراب اليوم.ولأكثر من مرة دخل المراقبون الجويون في ليبيا في إضرابات عن العمل، مطالبين برفع الأجور وتحسين تجهيزات العمل لضمان سلامة الطيران والمسافرين.
https://sputnikarabic.ae/20220601/توقف-حركة-الملاحة-الجوية-داخل-مطار-معيتيقة-الدولي-في-ليبيا-جراء-اشتباكات-مسلحة-1062976403.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065433305_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8de4c50bda6d19f5ec5fd5316089483b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات

15:14 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Maher. Al Shaeriوقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي
وقف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Maher. Al Shaeri
تابعنا عبرTelegram
استأنفت المطارات الليبية حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات إثر دخول المراقبين الجويين في إضراب عن العمل.
وأعلن خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوى في كافة المطارات الليبية، بحسب موقع "أخبار ليبيا".
من جانبه، قال مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في بيان إنه تم: "استئناف الملاحة الجوية بعد توقفها اليوم بعد تدخل وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي خالد سويسي والاتفاق على حلحلة المشاكل التي تسببت في هذا التوقف".
مطار معيتيقة الدولي في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
توقف حركة الملاحة الجوية داخل مطار معيتيقة الدولي في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة
1 يونيو 2022, 20:46 GMT
ومطار معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعندما يتوقف تتحول كل الرحلات إلى مطار مصراتة والذي شمله إضراب اليوم.
ولأكثر من مرة دخل المراقبون الجويون في ليبيا في إضرابات عن العمل، مطالبين برفع الأجور وتحسين تجهيزات العمل لضمان سلامة الطيران والمسافرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала