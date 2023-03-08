https://sputnikarabic.ae/20230308/المطارات-الليبية-تعلن-استئناف-حركة-الملاحة-الجوية-بعد-توقفها-لساعات-1074484492.html
المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات
المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات
استأنفت المطارات الليبية حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات إثر دخول المراقبين الجويين في إضراب عن العمل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:14+0000
2023-03-08T15:14+0000
2023-03-08T15:14+0000
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وأعلن خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوى في كافة المطارات الليبية، بحسب موقع "أخبار ليبيا".من جانبه، قال مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في بيان إنه تم: "استئناف الملاحة الجوية بعد توقفها اليوم بعد تدخل وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي خالد سويسي والاتفاق على حلحلة المشاكل التي تسببت في هذا التوقف".ومطار معيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعندما يتوقف تتحول كل الرحلات إلى مطار مصراتة والذي شمله إضراب اليوم.ولأكثر من مرة دخل المراقبون الجويون في ليبيا في إضرابات عن العمل، مطالبين برفع الأجور وتحسين تجهيزات العمل لضمان سلامة الطيران والمسافرين.
https://sputnikarabic.ae/20220601/توقف-حركة-الملاحة-الجوية-داخل-مطار-معيتيقة-الدولي-في-ليبيا-جراء-اشتباكات-مسلحة-1062976403.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
المطارات الليبية تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات
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استأنفت المطارات الليبية حركة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات إثر دخول المراقبين الجويين في إضراب عن العمل.
وأعلن خالد سويسي وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، فتح المجال الجوى في كافة المطارات الليبية، بحسب موقع
"أخبار ليبيا".
من جانبه، قال مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس في بيان إنه تم: "استئناف الملاحة الجوية بعد توقفها اليوم بعد تدخل وكيل وزارة المواصلات للنقل الجوي خالد سويسي والاتفاق على حلحلة المشاكل التي تسببت في هذا التوقف".
ومطار معيتيقة
هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعندما يتوقف تتحول كل الرحلات إلى مطار مصراتة والذي شمله إضراب اليوم.
ولأكثر من مرة دخل المراقبون الجويون في ليبيا في إضرابات عن العمل، مطالبين برفع الأجور وتحسين تجهيزات العمل لضمان سلامة الطيران والمسافرين.