https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك (باخموت) خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:19+0000
2023-03-08T12:19+0000
2023-03-08T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
موسكو - سبوتنيك. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأيام المقبلة.وأعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230308/ستولتنبرغ-لا-يزال-من-غير-المعروف-من-يقف-وراء-التخريب-في-نورد-ستريم-1074474687.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
12:19 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك (باخموت) خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأيام المقبلة.
"لا يمكننا استبعاد احتمال أن تسقط باخموت خلال الأيام المقبلة، ومن المهم توضيح ان ذلك قد لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في مسار الحرب، ولكنه يعني أننا يجب ألا نستهين بقدرات روسيا".
ينس ستولتنبرغ
أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو"
وأعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.
وفي كلمة نشرها على قناته
الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".
وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.