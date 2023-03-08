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"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك (باخموت) خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:19+0000
2023-03-08T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأيام المقبلة.وأعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230308/ستولتنبرغ-لا-يزال-من-غير-المعروف-من-يقف-وراء-التخريب-في-نورد-ستريم-1074474687.html
https://sputnikarabic.ae/20230306/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها

12:19 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 13:11 GMT 08.03.2023)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /  / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky /
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قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك (باخموت) خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأيام المقبلة.

"لا يمكننا استبعاد احتمال أن تسقط باخموت خلال الأيام المقبلة، ومن المهم توضيح ان ذلك قد لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في مسار الحرب، ولكنه يعني أننا يجب ألا نستهين بقدرات روسيا".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي
ينس ستولتنبرغ
أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو"
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
ستولتنبرغ: لا يزال من غير المعروف من يقف وراء التخريب في "نورد ستريم"
12:23 GMT
وأعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.

وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
6 مارس, 15:54 GMT
وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.
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