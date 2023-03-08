https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html

"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها

"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها

قال أمين حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك (باخموت) خلال أيام، مشيرا إلى أنه لا يجب الاستهانة بقدرة القوات... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T12:19+0000

2023-03-08T12:19+0000

2023-03-08T13:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من خطورة الاستهانة بقدرات القوات الروسية، مشيرًا إلى احتمال سيطرتها على مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية خلال الأيام المقبلة.وأعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.

https://sputnikarabic.ae/20230308/ستولتنبرغ-لا-يزال-من-غير-المعروف-من-يقف-وراء-التخريب-في-نورد-ستريم-1074474687.html

https://sputnikarabic.ae/20230306/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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