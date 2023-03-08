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https://sputnikarabic.ae/20230308/اليونان-اشتباكات-بين-الشرطة-والمتظاهرين-في-أثينا-بعد-حادث-القطار-المميت-فيديو-1074482827.html
اليونان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا بعد حادث القطار المميت.. فيديو
اليونان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا بعد حادث القطار المميت.. فيديو
تظاهر عشرات الآلاف اليوم الأربعاء، في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:39+0000
2023-03-08T14:39+0000
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ونظمت النقابات العمالية والجمعيات الطلابية المظاهرات، بينما أوقفت الإضرابات العبارات المتجهة إلى الجزر وخدمات النقل العام في أثينا، حيث شارك ما لا يقل عن 30 ألف شخص في الاحتجاج، وفق قناة abcnews.وانضم أكثر من 20 ألفا إلى المسيرات في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث اندلعت الاشتباكات عندما تحدى عشرات من الشباب طوقا للشرطة.وكان 12 طالبا من جامعة المدينة من بين القتلى في حادث اصطدام وجها لوجه بين قطارين الأسبوع الماضي.أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة باتراس الجنوبية، وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد، بالقرب من مكان تصادم القطارين، هتف الطلاب الذين يحملون بالونات سوداء ضد الحكومة.وقع الحادث يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بالقرب من بلدة تمبي شمال اليونان. اصطدم قطار ركاب بقطار شحن قادم في الاتجاه المعاكس على نفس الخط، واشتعلت النيران في بعض عرباته التي خرجت عن مسارها.ووجهت اتهامات إلى مدير محطة متهم بوضع القطارات على نفس المسار بارتكاب جرائم قتل بسبب الإهمال، واستقال وزير النقل في البلاد وكبار مسؤولي السكك الحديدية في اليوم التالي للحادث.لكن الكشف عن ثغرات خطيرة في السلامة في أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحاما في اليونان وضع حكومة يمين الوسط برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس في موقف دفاعي. وتعهد بتعاون الحكومة الكامل مع تحقيق قضائي في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230304/تعليق-جميع-خدمات-القطارات-في-اليونان-بسبب-إضراب-عمال-السكك-الحديدية-بعد-حادث-القطار-الأخير-1074296259.html
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اليونان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اليونان.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا بعد حادث القطار المميت.. فيديو

14:39 GMT 08.03.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalisتستخدم الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ضد التطعيم خلال تجمع حاشد في ميدان سينتاغما وسط أثينا، 21 يوليو 2021
تستخدم الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ضد التطعيم خلال تجمع حاشد في ميدان سينتاغما وسط أثينا، 21 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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تظاهر عشرات الآلاف اليوم الأربعاء، في أثينا ومدن في جميع أنحاء اليونان للاحتجاج على مقتل 57 شخصا في أسوأ كارثة قطارات في البلاد، والتي كشفت عن أوجه قصور كبيرة في سلامة السكك الحديدية.
ونظمت النقابات العمالية والجمعيات الطلابية المظاهرات، بينما أوقفت الإضرابات العبارات المتجهة إلى الجزر وخدمات النقل العام في أثينا، حيث شارك ما لا يقل عن 30 ألف شخص في الاحتجاج، وفق قناة abcnews.
وانضم أكثر من 20 ألفا إلى المسيرات في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، حيث اندلعت الاشتباكات عندما تحدى عشرات من الشباب طوقا للشرطة.
وكان 12 طالبا من جامعة المدينة من بين القتلى في حادث اصطدام وجها لوجه بين قطارين الأسبوع الماضي.
أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينة باتراس الجنوبية، وفي مدينة لاريسا بوسط البلاد، بالقرب من مكان تصادم القطارين، هتف الطلاب الذين يحملون بالونات سوداء ضد الحكومة.
اضراب عام لمدة 24 ساعة من قبل عمال القطاع الخاص في أحد شوارع مدينة أثينا، اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2023
تعليق جميع خدمات القطارات في اليونان بسبب إضراب عمال السكك الحديدية بعد حادث القطار الأخير
4 مارس, 09:37 GMT
وقع الحادث يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بالقرب من بلدة تمبي شمال اليونان. اصطدم قطار ركاب بقطار شحن قادم في الاتجاه المعاكس على نفس الخط، واشتعلت النيران في بعض عرباته التي خرجت عن مسارها.
ووجهت اتهامات إلى مدير محطة متهم بوضع القطارات على نفس المسار بارتكاب جرائم قتل بسبب الإهمال، واستقال وزير النقل في البلاد وكبار مسؤولي السكك الحديدية في اليوم التالي للحادث.
لكن الكشف عن ثغرات خطيرة في السلامة في أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحاما في اليونان وضع حكومة يمين الوسط برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس في موقف دفاعي. وتعهد بتعاون الحكومة الكامل مع تحقيق قضائي في الحادث.
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