https://sputnikarabic.ae/20230308/بايدن-يشكر-سلطان-عمان-على-فتح-المجال-الجوي-أمام-إسرائيل-والمساعدة-في-الإفراج-عن-أمريكيين-بإيران-1074466016.html
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمه للهدنة في اليمن، وفتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:46+0000
2023-03-08T08:46+0000
2023-03-08T09:01+0000
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وذكرت وكالة الأنباء العُمانية مساء أمس أن "السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات".وبحسب بيان البيت الأبيض وجه بايدن الشكر لسلطان عُمان على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل"، وفقا موقع "سي إن إن".وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفرص التجارة والاستثمار، والتعاون في مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة والآمنة.وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "رحب بدور سلطة عُمان التاريخي في تأمين اللإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221109/أمريكا-وسلطنة-عمان-يتفقان-على-عدم-وجود-حل-عسكري-للصراع-في-اليمن-ويدعوان-إلى-تمديد-الهدنة-1069969008.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
08:46 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمه للهدنة في اليمن، وفتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.
وذكرت وكالة
الأنباء العُمانية مساء أمس أن "السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات".
وبحسب بيان البيت الأبيض وجه بايدن الشكر لسلطان عُمان على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان
فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل"، وفقا موقع
"سي إن إن".
وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بين البلدين، وفرص التجارة والاستثمار، والتعاون في مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة والآمنة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "رحب بدور سلطة عُمان التاريخي في تأمين اللإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران".