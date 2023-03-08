عربي
أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
https://sputnikarabic.ae/20230308/بايدن-يشكر-سلطان-عمان-على-فتح-المجال-الجوي-أمام-إسرائيل-والمساعدة-في-الإفراج-عن-أمريكيين-بإيران-1074466016.html
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمه للهدنة في اليمن، وفتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:46+0000
2023-03-08T09:01+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758125_0:440:2077:1608_1920x0_80_0_0_57e911df318b7da2f92abc137ee23104.jpg
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية مساء أمس أن "السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات".وبحسب بيان البيت الأبيض وجه بايدن الشكر لسلطان عُمان على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل"، وفقا موقع "سي إن إن".وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفرص التجارة والاستثمار، والتعاون في مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة والآمنة.وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "رحب بدور سلطة عُمان التاريخي في تأمين اللإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران".
https://sputnikarabic.ae/20221109/أمريكا-وسلطنة-عمان-يتفقان-على-عدم-وجود-حل-عسكري-للصراع-في-اليمن-ويدعوان-إلى-تمديد-الهدنة-1069969008.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/0b/1047758125_0:246:2077:1803_1920x0_80_0_0_86882e4fc6f0d2e31b1913b19d08b14f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان, الأخبار

بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل

08:46 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 08.03.2023)
© AP Photo 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد
 2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر لسلطان عمان هيثم بن طارق على تحركاته الداعمه للهدنة في اليمن، وفتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية مساء أمس أن "السلطان هيثم بن طارق تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات".
وبحسب بيان البيت الأبيض وجه بايدن الشكر لسلطان عُمان على "جهوده لدعم الهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، والتي شهدت أطول فترة من الهدوء منذ أن بدأت الحرب منذ أكثر من عقد، وكذلك قرار سلطنة عمان فتح المجال الجوي للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل"، وفقا موقع "سي إن إن".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2022
أمريكا وسلطنة عمان يتفقان على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن ويدعوان إلى تمديد الهدنة
9 نوفمبر 2022, 07:58 GMT
وأضاف البيان أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفرص التجارة والاستثمار، والتعاون في مصادر الطاقة النظيفة والمتنوعة والآمنة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "رحب بدور سلطة عُمان التاريخي في تأمين اللإفراج عن المواطنين الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في إيران".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала