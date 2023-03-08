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https://sputnikarabic.ae/20230308/بعد-تحطم-طائرتين-خلال-تدريب-عسكري-معلومات-عن-القوات-الجوية-الإيطالية-1074468009.html
بعد تحطم طائرتين خلال تدريب عسكري... معلومات عن القوات الجوية الإيطالية
بعد تحطم طائرتين خلال تدريب عسكري... معلومات عن القوات الجوية الإيطالية
يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 10 بين أضخم 145 جيشا في العالم وفقا لإحصائيات 2023، وهو رابع أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:05+0000
2023-03-08T10:05+0000
رصد عسكري
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وتصنف القوات الجوية الإيطالية في المرتبة رقم 13 بين أضخم القوات الجوية في العالم ويصل عدد طائراتها إلى 850 طائرة حربية من طرازات مختلفة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وأورد الموقع أنواع الطائرات الحربية التي تتكون منها القوات الجوية الإيطالية كما يلي:وتقدر ميزانية الدفاع الإيطالية بـ 37 مليار دولار ما يجعلها في المرتبة رقم 12 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2023.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيش الإيطالي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى الجيوش الأوروبية وفي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الناتو.وتحطمت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الإيطالية إثر تصادمهما خلال تدريب عسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الطائرتين من طراز "يو - 208".
https://sputnikarabic.ae/20221209/مشروع-ياباني-إيطالي-بريطاني-مشترك-لتطوير-مقاتلة-من-الجيل-الجديد-1071006736.html
https://sputnikarabic.ae/20230308/تحطم-طائرتين-في-إيطاليا-إثر-تصادم-جوي-ومقتل-الطيارين-فيديو-1074465617.html
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رصد عسكري, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو
رصد عسكري, إيطاليا, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو

بعد تحطم طائرتين خلال تدريب عسكري... معلومات عن القوات الجوية الإيطالية

10:05 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
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يصنف الجيش الإيطالي في المرتبة رقم 10 بين أضخم 145 جيشا في العالم وفقا لإحصائيات 2023، وهو رابع أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وتصنف القوات الجوية الإيطالية في المرتبة رقم 13 بين أضخم القوات الجوية في العالم ويصل عدد طائراتها إلى 850 طائرة حربية من طرازات مختلفة، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
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وأورد الموقع أنواع الطائرات الحربية التي تتكون منها القوات الجوية الإيطالية كما يلي:

92 مقاتلة حربية تجعلها في المرتبة الـ 23 عالميا في هذا السلاح.
84 طائرة هجومية تجعلها في المرتبة رقم 9 عالميا في الطائرات الهجومية.
32 طائرة نقل عسكري تجعلها في المرتبة رقم 24 عالميا.
190 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة رقم 14 عالميا.
27 طائرة مهام خاصة تجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.
6 طائرات تزود بالوقود في الجو تجعلها في المرتبة الثامنة عالميا.
404 مروحيات تجعلها بين أضخم 9 قوات مروحية في العالم بينها 58 مروحية هجومية.
وتقدر ميزانية الدفاع الإيطالية بـ 37 مليار دولار ما يجعلها في المرتبة رقم 12 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم في 2023.
علم إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
تحطم طائرتين في إيطاليا إثر تصادم جوي ومقتل الطيارين... فيديو
08:37 GMT
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن الجيش الإيطالي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى الجيوش الأوروبية وفي المرتبة الرابعة بين أقوى جيوش الناتو.
وتحطمت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الإيطالية إثر تصادمهما خلال تدريب عسكري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أمس الثلاثاء، التي أشارت إلى أن الطائرتين من طراز "يو - 208".
© Sputnikأضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
أضخم 11 جيشا في حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
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