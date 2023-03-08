https://sputnikarabic.ae/20230308/بعد-ترشيح-حزب-الله-وحركة-أمل-سليمان-فرنجية-للرئاسة-اللبنانية-هل-تتحرك-المياه-الراكدة؟-1074467785.html

بعد ترشيح "حزب الله" و"حركة أمل" سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية... هل تتحرك المياه الراكدة؟

بعد ترشيح "حزب الله" و"حركة أمل" سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية... هل تتحرك المياه الراكدة؟

انتقل ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان إلى مرحلة جديدة، مع تبني "حزب الله" رسميا دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بعد أن كان قد سبقه... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T09:56+0000

2023-03-08T09:56+0000

2023-03-08T09:56+0000

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ويقول متابعون إن وجود مرشحين أساسيين للانتخابات الرئاسية، كسر الجمود القائم منذ بداية العام، ونقل الاستحقاق إلى مرحلة التنافس السياسي الذي قد يؤدي في مرحلة لاحقة إلى تفاهم على شخصية تتولى مهام الرئاسة من خارج الإصطفافات الحادة القائمة حاليا.كما تؤكد مصادر متابعة على أنه لا يجب إغفال العوامل الإقليمية والدولية في ملف الاستحقاق الرئاسي، لا سيما مع اختلاف مقاربات الدول المؤثرة على الساحة اللبنانية بالنسبة الى نظرتها الى هذا الاستحقاق.وأكد أن "موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان واضحًا بأننا لا يمكن السير بالمرشح سليمان فرنجية ولن ننتخبه"، مشيرًا إلى أنه "عمليًا هذا الموضوع سيزيد من المراوحة إذا لم يتمكن الأطراف من الوصول إلى قواسم مشتركة للخروج من هذه المراوحة".إلى ذلك اعتبر عطالله أن "هناك طرفين في المجلس النيابي، طرف يتبنى وكان يقترع في الجلسات التي حددت للمرشح ميشال معوض وطرف يقترع بالورقة البيضاء ولكن كان واضحًا تبنيه للوزير السابق سليمان فرنجية، الطرفان غير قادران على التقدم بأي مجال لا من ناحية استقطاب الأطراف الرافضة للطرحين ولا لناحية استقطاب فريق للفريق الآخر من الاثنين المتنافسين، لذلك نحن نعتبر أنهم وصلوا إلى السقف الأقصى وهذا الوضع يؤكد حال المراوحة".وشدد على أن "ما نطرحه اليوم للخروج من هذا المأزق هو الذهاب إلى ما يسمى بالخيار الثالث أي العمل على مجموعة من الأسماء من أجل الوصول إلى اسم تتقاطع عليه أغلبية القوى السياسية من أجل الذهاب إلى المجلس النيابي والاقتراع له والإتيان به رئيسًا للجمهورية ومن ناحية ثانية هذا الأمر يؤدي إلى احتضانه من أجل تطبيق البرنامج المأمول منه ومن الحكومة العتيدة للخروج من الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد".وأشار إلى أنه "لا يوجد هدف من دعوة رئيس مجلس النواب لجلسة انتخاب رئيس إذا المشهد نفسه يتكرر، المطلوب اليوم أن يحصل تقارب بين الفرقاء بقدر معين يتيح التنافس الفعلي والجدي بين الفرقاء".وأكد موسى أن "التواصل بين الفرقاء قائم أما إلى ماذا سيفضي فلا أحد يعلم بهذا الموضوع، سننتظر إلى أين سيوصل هذا التواصل، وبكل الأحوال الحظوظ موجودة للجميع وبالنهاية من يحسم هذا الموضوع هو الانتخاب في مجلس النواب".كما أوضح أنه "دائمًا هناك تداخلات دولية ولكن نشد على العامل اللبناني الذي هو الأهم والأقصر طريقًا وقد يكون الأفضل، رأينا في الفترات الماضية تداخلات دولية ولكن العامل اللبناني يجب أن يكون الغالب بهذا الموضوع ونأمل ذلك"، لافتًا إلى أنه "مع كل الدعوات والأمل بانتهاء ملف الانتخابات الرئاسية لا أحد يمكن أن يؤكد وأن يعطي تواريخ بهذا الأمر، الأمر كله يتوقف على مدى سرعة الحراك اللبناني ليوصل إلى ما يطلبه الدستور من نسب حضور ونسب انتخاب".

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