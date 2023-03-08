https://sputnikarabic.ae/20230308/بنك-سوريا-المركزي-يضع-سعرا-جديدا-لصرف-الدولار-1074469328.html
مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار
مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار
وضع مصرف سوريا المركزي سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:14+0000
2023-03-08T10:14+0000
2023-03-08T11:01+0000
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ووفقا للنشرة التي أصدرها المركزي السوري اليوم الأربعاء، فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".ووفقاً للنشرة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7531.10 ليرة لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.يذكر أن المركزي السوري كان قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارفي نشرة سابقة بـ7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.
https://sputnikarabic.ae/20211214/سوريا-تقر-موازنتها-العامة-للعام-المقبل-13-تريليونا-و325-مليار-ليرة-سورية-1053941613.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار
10:14 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
وضع مصرف سوريا المركزي سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة.
ووفقا للنشرة التي أصدرها المركزي السوري اليوم الأربعاء، فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما نقلت
وكالة الأنباء السورية "سانا".
14 ديسمبر 2021, 18:21 GMT
ووفقاً للنشرة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7531.10 ليرة لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
يذكر أن المركزي السوري كان قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارفي نشرة سابقة بـ7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.