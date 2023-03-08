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مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار
مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار
وضع مصرف سوريا المركزي سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:14+0000
2023-03-08T11:01+0000
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ووفقا للنشرة التي أصدرها المركزي السوري اليوم الأربعاء، فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".ووفقاً للنشرة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7531.10 ليرة لليورو الواحد.وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.يذكر أن المركزي السوري كان قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارفي نشرة سابقة بـ7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, اقتصاد

مصرف سوريا المركزي يضع سعرا جديدا لصرف الدولار

10:14 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 08.03.2023)
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOURالليرة السورية في سوريا
الليرة السورية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . MOHAMMAD DAMOUR
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وضع مصرف سوريا المركزي سعر صرف جديد لليرة السورية مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة.
ووفقا للنشرة التي أصدرها المركزي السوري اليوم الأربعاء، فقد تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 7150 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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ووفقاً للنشرة تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7531.10 ليرة لليورو الواحد.
وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
يذكر أن المركزي السوري كان قد حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارفي نشرة سابقة بـ7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.
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