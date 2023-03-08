https://sputnikarabic.ae/20230308/بوتين-روسيا-تواجه-تهديدات-أمنية-مباشرة--1074469900.html
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:36+0000
2023-03-08T10:36+0000
2023-03-08T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
10:36 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.
وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.
"في أوقات التحديات والتجارب، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد. يتم تحديدها من قبل شخصية شعبنا. الآن، عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا. نوع هذا المستقبل الذي نحتاجه لأنفسنا".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي