عربي
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بوتين-روسيا-تواجه-تهديدات-أمنية-مباشرة--1074469900.html
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T10:36+0000
2023-03-08T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073818248_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_fb204bdfde32323df7dd2f48d5e3e2cc.jpg
وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/15/1073818248_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_440374f2de9e1cb1118858ae64e87309.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

بوتين: روسيا تواجه مرة أخرى تهديدات أمنية مباشرة

10:36 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 08.03.2023)
© Sputnik . Dmitiry Astakhov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Dmitiry Astakhov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تواجه اليوم مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها، لكن مواطنيها يظهرون أمثلة على الشجاعة والاستعداد للدفاع عن الحقيقة.
وقال بوتين خلال حفل تسلم جوائز الدولة لنساء روسيا المميزات إنه في أوقات التحديات تتجلى لدى الإنسان أفضل الصفات بوضوح الأمر الذي يمكن لحظه لدى الشعب الروسي.

"في أوقات التحديات والتجارب، تتجلى دائما أفضل صفات الشخص بوضوح شديد. يتم تحديدها من قبل شخصية شعبنا. الآن، عندما تواجه روسيا مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمنها وسيادتها، نرى العديد من الأمثلة على الشجاعة والتصميم والبأس والاستعداد للدفاع عن الحقيقة وحماية الناس ومستقبل دولتنا. نوع هذا المستقبل الذي نحتاجه لأنفسنا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала