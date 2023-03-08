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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بوريل-يقترح-تخصيص-مليار-يورو-من-صندوق-السلام-الأوروبي-لتزويد-كييف-بالذخيرة-1074488745.html
بوريل يقترح تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي" لتزويد كييف بالذخيرة
بوريل يقترح تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي" لتزويد كييف بالذخيرة
اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي"، لدعم أوكرانيا بالذخيرة في أقرب وقت... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T17:18+0000
2023-03-08T17:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم: "نحتاج إلى حزمة دعم جديدة لسداد تكاليف التسليم الفوري للذخيرة التي يجب أن تأتي من المخزونات الوطنية الموجودة بالفعل، وبالنسبة لحزمة الدعم هذه، اقترحت على الوزراء تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي".في وقت سابق من اليوم، أعلن بوريل أنه سيقترح على وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد كييف بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بوريل-يقترح-تقديم-المزيد-من-ذخائر-المخازن-الأوروبية-إلى-أوكرانيا-1074467165.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

بوريل يقترح تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي" لتزويد كييف بالذخيرة

17:18 GMT 08.03.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي"، لدعم أوكرانيا بالذخيرة في أقرب وقت ممكن.
بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم: "نحتاج إلى حزمة دعم جديدة لسداد تكاليف التسليم الفوري للذخيرة التي يجب أن تأتي من المخزونات الوطنية الموجودة بالفعل، وبالنسبة لحزمة الدعم هذه، اقترحت على الوزراء تخصيص مليار يورو من صندوق "السلام الأوروبي".
وأضاف أنه يتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه الخطة في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في 20 مارس/آذار".
في وقت سابق من اليوم، أعلن بوريل أنه سيقترح على وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي، تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا.
وقال بوريل: "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر وسأقترح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة في المخازن الأوروبية حاليًا".
رئيس الدبلوماسية الأوروبية ، جوزيب بوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوريل يقترح تقديم المزيد من ذخائر المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا
09:28 GMT

وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد كييف بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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