https://sputnikarabic.ae/20230308/بوريل-يقترح-تقديم-المزيد-من-ذخائر-المخازن-الأوروبية-إلى-أوكرانيا-1074467165.html

بوريل يقترح تقديم المزيد من ذخائر المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا

بوريل يقترح تقديم المزيد من ذخائر المخازن الأوروبية إلى أوكرانيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، أنه سيقترح على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، تقديم المزيد من الذخائر الموجودة في... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T09:28+0000

2023-03-08T09:28+0000

2023-03-08T09:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم، إن "أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الذخائر وسأقترح منحها المزيد من الذخائر المتواجدة في المخازن الأوروبية حاليا".وأضاف بوريل أن آلية "مرفق السلام والأمن" مستعدة لتخصيص مبلغ أولي يقدر بـ 100 مليون دولار لدعم كييف بالذخائر التي تحتاجها.وأشار بوريل إلى أن الدول الأوروبية تحتاج إلى تعزيز قدرات إنتاجها في مجال الدفاع على المدى الطويل.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بسبب إمداد كييف بالأسلحة، وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230305/مسؤولون-طياران-أوكرانيان-يصلان-إلى-أمريكا-للتدريب-على-مقاتلات-هجومية-بينها-إف-16-1074336714.html

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