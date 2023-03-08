https://sputnikarabic.ae/20230308/تحطم-طائرتين-في-إيطاليا-إثر-تصادم-جوي-ومقتل-الطيارين-فيديو-1074465617.html
تحطم طائرتين في إيطاليا إثر تصادم جوي ومقتل الطيارين... فيديو
تحطم طائرتين في إيطاليا إثر تصادم جوي ومقتل الطيارين... فيديو
أعلنت القوات الجوية الإيطالية، أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية عندما تصادمت طائرتيهما في الجو وسقطتا على الأرض. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T08:37+0000
2023-03-08T08:37+0000
2023-03-08T08:37+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، الثلاثاء، أن الطائرتين من طراز "يو-208" سقطتا بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي روما.وأضافت أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تضرر عدد المنازل.وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في المزيد من الضحايا.وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحطم طائرتين في إيطاليا إثر تصادم جوي ومقتل الطيارين... فيديو
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أعلنت القوات الجوية الإيطالية، أن طيارين إيطاليين لقيا حتفهما خلال مهمة تدريبية عندما تصادمت طائرتيهما في الجو وسقطتا على الأرض.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيطالية، الثلاثاء، أن الطائرتين من طراز "يو-208" سقطتا بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرقي روما.
وأضافت أن إحدى الطائرتين سقطت على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة في منطقة سكنية، ما أدى إلى تضرر عدد المنازل.
وأشارت إلى أن الحادث لم يتسبب في المزيد من الضحايا.
وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.