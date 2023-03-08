عربي
"الناتو": القوات الروسية قد تسيطر على أرتيوموفسك خلال أيام ولا يجب الاستهانة بقدرتها
https://sputnikarabic.ae/20230308/تشييع-جثامين-6-فلسطينيين-قتلهم-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-والإضراب-يعم-الضفة-الغربية-1074476040.html
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والإضراب يعم الضفة الغربية
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والإضراب يعم الضفة الغربية
شيَّع آلاف الفلسطينيين في جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية، جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T12:46+0000
2023-03-08T12:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074475217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fbc11331126a20b9f8b287837f2cbdf.jpg
حيث انطلق موكب تشييع جثامين محمد وائل غزاوي (26 عاما)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد خلوف (22 عاما)، من أمام مستشفى "سليمان" الحكومي، وصولا إلى وسط المدينة، ومن ثم شُيع كل واحد منهم إلى بلدته، وفي مدينة نابلس شيع الشاب عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، من أمام مستشفى "رفيديا" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر شرقي المدينة.وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية إضراباً شاملاً حداداً على أرواح القتلى الستة، وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، حيث حاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً وسط مخيم جنين وأطلقت النار على مسلحين تحصنوا بأحد المنازل.وقال شاهد العيان عاصف فياض لـ "سبوتنيك":" المعركة في المخيم استمرت لمدة اكثر من ساعتين، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي على المنزل المحاصر 16 قذيفة كتف مضاضة للدروع، وحصل اشتباك عنيف وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه المواطنين، ونجونا من خلال إخلاء المنازل، ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية من دخول المخيم، ومنع الصحفيين من الاقتراب وكان يطلق عليهم الرصاص".
https://sputnikarabic.ae/20230306/فلسطين-تصريحات-بن-غفير-بشأن-هدم-منازل-في-القدس-خلال-رمضان-تشعل-مزيدا-من-الحرائق-1074377849.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/08/1074475217_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7aba352606e79aefdb7f8503b3d5e5d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والإضراب يعم الضفة الغربية

12:46 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegram
شيَّع آلاف الفلسطينيين في جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية، جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين.
حيث انطلق موكب تشييع جثامين محمد وائل غزاوي (26 عاما)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما)، و‏‎زياد أمين الزرعيني (29 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد خلوف (22 عاما)، من أمام مستشفى "سليمان" الحكومي، وصولا إلى وسط المدينة، ومن ثم شُيع كل واحد منهم إلى بلدته، وفي مدينة نابلس شيع الشاب عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، من أمام مستشفى "رفيديا" الحكومي، وصولاً إلى وسط المدينة، ومن ثم إلى مسقط رأسه في مخيم عسكر شرقي المدينة.

ورفع المشيعون أعلام فلسطين، مرددين هتافات منددة بـالممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فيما أطلق مسلحون النار في الهواء تعبيراً عن الغضب، وقالت وفاء زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوكالة "سبوتنيك": "هي جريمة جديدة يسجلها الاحتلال بنازيته تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الاحتلال تخطى جميع الخطوط الحمراء بارتكاب المجازر والجرائم، وهو ما سيجعل أبناء شعبنا يردون الصاع على الحملة المسعورة التي يقودها جيش الاحتلال".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف محافظات الضفة الغربية إضراباً شاملاً حداداً على أرواح القتلى الستة، وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الجيش الإسرائيلي.
زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
فلسطين: تصريحات بن غفير بشأن هدم منازل في القدس خلال رمضان تشعل مزيدا من الحرائق
6 مارس, 10:20 GMT
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، حيث حاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً وسط مخيم جنين وأطلقت النار على مسلحين تحصنوا بأحد المنازل.
وقال شاهد العيان عاصف فياض لـ "سبوتنيك":" المعركة في المخيم استمرت لمدة اكثر من ساعتين، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي على المنزل المحاصر 16 قذيفة كتف مضاضة للدروع، وحصل اشتباك عنيف وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف تجاه المواطنين، ونجونا من خلال إخلاء المنازل، ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية من دخول المخيم، ومنع الصحفيين من الاقتراب وكان يطلق عليهم الرصاص".
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала