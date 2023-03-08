https://sputnikarabic.ae/20230308/تقرير-استخباراتي-أمريكي-الصين-تضغط-على-تايوان-من-أجل-الوحدة-وتقويض-نفوذ-واشنطن-1074487849.html
تقرير استخباراتي أمريكي: الصين تضغط على تايوان من أجل الوحدة وتقويض نفوذ واشنطن
تقرير استخباراتي أمريكي: الصين تضغط على تايوان من أجل الوحدة وتقويض نفوذ واشنطن
زعمت تقديرات استخباراتية أمريكية أن الصين سوف تضغط على تايوان (الصين) من أجل الوحدة وفي إطار سعيها لتقويض النفوذ الأمريكي. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T17:03+0000
2023-03-08T17:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. ويأتي ذلك مع دخول الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولايته الرئاسية الثالثة.وأشار التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية، أن "مع بداية شي فترة ولايته الثالثة في رئاسة الصين، سيعمل الحزب الشيوعي الصيني على الضغط على تايوان من أجل الوحدة، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة".وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنها رصدت اقتراب 7 طائرات حربية و3 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد تصريحات رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، التي قال فيها إنه يتعين على بكين تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، مع تأكيده على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان (الصين).وتصاعد التوتر بشأن تايوان إثر زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، آنذاك، للجزيرة، في أغسطس/ آب الماضي، وهي الزيارة التي أدانتها بكين واعتبرتها بادرة لدعم انفصال الجزيرة.وتجري الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها وحدات بحرية للجزيرة بصورة أدت إلى زيادة التوتر.
https://sputnikarabic.ae/20230308/وزارة-الدفاع-التايوانية-رصدنا-اقتراب-7-طائرات-و3-سفن-صينية-1074468964.html
https://sputnikarabic.ae/20230308/أمريكا-ترد-على-تحذير-وزير-خارجية-الصين-بشأن-المواجهة-1074468187.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
تقرير استخباراتي أمريكي: الصين تضغط على تايوان من أجل الوحدة وتقويض نفوذ واشنطن
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زعمت تقديرات استخباراتية أمريكية أن الصين سوف تضغط على تايوان (الصين) من أجل الوحدة وفي إطار سعيها لتقويض النفوذ الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك
. ويأتي ذلك مع دخول الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولايته الرئاسية الثالثة.
وأشار التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية، أن "مع بداية شي فترة ولايته الثالثة في رئاسة الصين، سيعمل الحزب الشيوعي الصيني على الضغط على تايوان من أجل الوحدة، وتقويض نفوذ الولايات المتحدة
".
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنها رصدت اقتراب 7 طائرات حربية و3 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد تصريحات رئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ، التي قال فيها إنه يتعين على بكين تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية "إعادة التوحيد السلمي" للصين، مع تأكيده على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لمنع استقلال تايوان (الصين).
وتصاعد التوتر بشأن تايوان
إثر زيارة نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، آنذاك، للجزيرة، في أغسطس/ آب الماضي، وهي الزيارة التي أدانتها بكين واعتبرتها بادرة لدعم انفصال الجزيرة.
وتجري الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة، بينما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها وحدات بحرية للجزيرة بصورة أدت إلى زيادة التوتر.