https://sputnikarabic.ae/20230308/تقرير-روسيا-والصين-ستحافظان-على-التعاون-في-الدبلوماسية-والدفاع-والاقتصاد-1074490505.html
تقرير: روسيا والصين ستحافظان على التعاون في الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد
تقرير: روسيا والصين ستحافظان على التعاون في الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد
أفاد تقرير استخباراتي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن بكين وعلى الرغم من الصراع في أوكرانيا، ستواصل العلاقات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية مع موسكو في تحد... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T19:18+0000
2023-03-08T19:18+0000
2023-03-08T19:18+0000
روسيا
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_25e69d8c6b8bf8d7b0b21d0e1333a568.jpg
وأشار التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية، أنه على الرغم من رد فعل عدد من الدول على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ستحافظ الصين على علاقاتها الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية والتكنولوجية مع روسيا لمواصلة محاولات تحدي واشنطن".في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج إن الجهود المبذولة لتعزيز المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية تعثرت مرارًا وتكرارًا، كما لو أن "اليد الخفية" تعمل على إطالة الصراع وتصعيده.وصرحت موسكو أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لجميع اعتبارات بكين فيما يتعلق بأوكرانيا، لكنها لا ترى الشروط المسبقة للانتقال إلى مسار سلمي.
https://sputnikarabic.ae/20230307/تقرير-واشنطن-غير-مستعدة-لمواجهة-الصين-وروسيا-صواريخها-ستنفد-خلال-أسبوع-1074417173.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/04/1057891776_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_bbee8c2a467b0662efab8a11b8fcdfff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الصين
تقرير: روسيا والصين ستحافظان على التعاون في الدبلوماسية والدفاع والاقتصاد
تابعنا عبر
أفاد تقرير استخباراتي أمريكي، اليوم الأربعاء، أن بكين وعلى الرغم من الصراع في أوكرانيا، ستواصل العلاقات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية مع موسكو في تحد لواشنطن.
وأشار التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية، أنه على الرغم من رد فعل عدد من الدول على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ستحافظ الصين على علاقاتها الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية والتكنولوجية مع روسيا لمواصلة محاولات تحدي واشنطن".
أصدرت وزارة الخارجية الصينية في 24 فبراير/شباط، بيان موقف من 12 نقطة بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ومن بين النقاط الرئيسية ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال وزير الخارجية الصيني تشين جانج إن الجهود المبذولة لتعزيز المحادثات بشأن الأزمة الأوكرانية تعثرت مرارًا وتكرارًا، كما لو أن "اليد الخفية" تعمل على إطالة الصراع وتصعيده.
وصرحت موسكو أنها تولي اهتمامًا كبيرًا لجميع اعتبارات بكين فيما يتعلق بأوكرانيا، لكنها لا ترى الشروط المسبقة للانتقال إلى مسار سلمي.