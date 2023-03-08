https://sputnikarabic.ae/20230308/دراسة-جديدة-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-في-الكشف-عن-أمراض-النباتات-1074476210.html

دراسة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أمراض النباتات

دراسة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن أمراض النباتات

تتسبب الأمراض التي تصيب النباتات في إتلافها بصورة كاملة أو التأثير سلبا على نموها مما يؤدي في النهاية إلى تأثر الإنتاج خاصة عندما لا يتم اكتشاف هذه الأمراض في... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T12:57+0000

2023-03-08T12:57+0000

2023-03-08T12:57+0000

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وكشفت دراسة جديدة أشرف عليها شيلو روزنواسر، الأستاذ المساعد بكلية "روبرت إتش سميث" للزراعة في جامعة ميريلاند الأمريكية، أن باحثين من الجامعة العبرية في القدس، تمكنوا من تطوير نظام استشعار يمكنه الكشف عن أمراض النباتات في مراحل مبكرة، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، أمس الثلاثاء.وتم تصميم النظام الجديد لاختراق خلايا النباتات وتحديد نوعية الأمراض التي يمكن أن تصيبها قبل أن تتحول إلى مرحلة الإضرار بالنبات.ولفت الموقع إلى أن الدراسة ركزت على الكشف عن الأمراض التي تصيب البطاطس بصورة خاصة لدورها الحيوي في الأمن الغذائي عالميا.وتقدر الخسائر الناجمة عن الأمراض التي تصيب البطاطس والطماطم كل عام بنحو 6.5 مليار دولار وهو ما يؤثر سلبا على الطاقة الإنتاجية لهذه المحاصيل على مستوى العالم.وبحسب الدراسة، فإنه يمكن أيضا استخدام نوع من أجهزة المسح الضوئي للكشف المبكر عن الأمراض التي تصيب أوراق النبات، إضافة إلى استخدام تقنيات للكشف عن الأمراض التي لا يمكن اكتشافها عن طريق مسح الأوراق.وتعتمد نظرية عمل الأجهزة الجديدة الخاصة بالكشف عن أمراض النباتات باستخدام الذكاء الصناعي على تحديد مستوى التمثيل الضوئي داخل الخلايا السليمة والخلايا المصابة واستخدام المقارنة بينهما في تحديد مناطق الإصابة.وبناء على تجارب شملتها الدراسة، فإنه تبين أن المناطق المصابة من البطاطس، على سبيل المثال يكون نشاطها في التمثيل الغذائي أعلى من الخلايا السليمة.

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