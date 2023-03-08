https://sputnikarabic.ae/20230308/رئيس-وزراء-كوريا-الجنوبية-لا-نخطط-للحصول-على-أسلحة-نووية--1074459981.html

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: لا نخطط للحصول على أسلحة نووية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: لا نخطط للحصول على أسلحة نووية

قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية، هان داك سو، يوم الثلاثاء، إن سيول ليس لديها خطط للحصول على أسلحة نووية وستعتمد على ردع ممتد لكوريا الشمالية في تحالف مع الولايات... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T01:40+0000

2023-03-08T01:40+0000

2023-03-08T01:40+0000

كوريا الجنوبية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

العالم

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بوسان - سبوتنيك. وقال الوزير في اجتماع مع صحفيين أجانب في مدينة بوسان، كما نقله مراسل "سبوتنيك" الذي حضر الاجتماع: "من وجهة نظر ردع الاستفزازات التي لا معنى لها من جانب كوريا الشمالية، نحتاج إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة من حيث التخطيط المشترك أو نوع من العمليات المشتركة والتنفيذ".وأضاف: "نحن بحاجة إلى ردع موسع أقوى، بما في ذلك الأسلحة النووية. لذلك، ليس لدينا أي خطط قوية للحصول على أسلحة نووية في أي إطار زمني".وتابع رئيس الوزراء أن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لم يكن يتحدث عن حصول كوريا الجنوبية على أسلحة نووية عندما تحدث عن الحاجة إلى تعاون أوثق بين سيول وواشنطن فيما يتعلق بخطط استخدام القوات النووية الأمريكية.وقال الوزير أيضا إن سيول لا تفكر في توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.وتعهدت سيول بتقديم 130 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى كييف في عام 2023. وفي العام الماضي، بلغ إجمالي مساعدات كوريا الجنوبية لأوكرانيا 100 مليون دولار.وكرر السفير الأوكراني لدى كوريا الجنوبية دميترو بونومارينكو، في أواخر فبراير أن كييف تأمل أن تجد سيول طريقة لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا التي ضربتها الصراعات دون تأخير لتعزيز قدراتها "الهجومية".وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيلو بودولياك لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية في فبراير إن المفاوضات بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية بشأن تسليم الأسلحة إلى كييف جارية بالفعل.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 27 فبراير إن سيول لن تتراجع عن رفضها توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي زار سيول في الفترة من 29 إلى 30 فبراير، كوريا الجنوبية إلى اتباع أمثلة ألمانيا والسويد وبلدان أخرى في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230306/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-تجريان-تدريبات-بمشاركة-قاذفة-نووية-1074384560.html

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