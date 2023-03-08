https://sputnikarabic.ae/20230308/زلزال-تركيا-يشطر-شجرة-زيتون-إلى-نصفين-ويبعدهما-15-مترا-فيديو-1074477519.html

زلزال تركيا يشطر شجرة زيتون إلى نصفين ويبعدهما 15 مترا... فيديو

زلزال تركيا يشطر شجرة زيتون إلى نصفين ويبعدهما 15 مترا... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدا مثيرا وغريبا لانشطار شجرة زيتون إلى نصفين بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T13:50+0000

2023-03-08T13:50+0000

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مجتمع

نادي الفيديو

زلزال

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ويظهر في الفيديو الذي تداوله مواطنون بشكل واسع في تركيا انشطار جذع شجرة زيتون معمرة إلى نصفين بسبب انشقاق التربة وتباعدها نتيجة الزلزال.وابتعد الشطران عن بعضهما بعضا مسافة كبيرة تقدر بحوالي 15 مترا، حيث تسبب تباعد الأرض بانشطار الشجرة إلى قسمين متساويين، كما ظهرت عليهما معالم الحياة، بسبب حجمها الكبير.وتشهد تركيا وسوريا منذ حوالي شهر سلسلة ارتدادات زلزالية كان آخرها زلزال حدث ظهر الإثنين الماضي، بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، في مدينة أرسوز في ولاية هاتاي بجنوب تركيا.وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال وقع الساعة 14: 02 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة "الأناضول".وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، بتعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.

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نادي الفيديو, زلزال