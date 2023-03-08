https://sputnikarabic.ae/20230308/سوناك-يتوجه-إلى-أمريكا-ليبحث-مع-بايدن-وألبانيز-تحالف-أوكوس-1074487557.html

سوناك يتوجه إلى أمريكا ليبحث مع بايدن وألبانيز تحالف أوكوس

سوناك يتوجه إلى أمريكا ليبحث مع بايدن وألبانيز تحالف أوكوس

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين المقبل، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، لمناقشة التحالف الأمني الناشئ "أوكوس"،... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T16:46+0000

2023-03-08T16:46+0000

2023-03-08T16:46+0000

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ومن المقرر أن يلتقي القادة الثلاثة في سان دييغو في كاليفورنيا في اجتماع لمدة يوم. وتحتفظ الولايات المتحدة هناك بواحدة من أكبر قواعدها البحرية.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين: "رئيس الوزراء سيكون في الولايات المتحدة يوم الاثنين لإجراء مناقشات بشأن أوكوس مع الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي"، بحسب "فرانس برس".وأضاف أن الحكومة البريطانية ستنشر في ذلك اليوم أيضا تحديثا لما يسمى "المراجعة المتكاملة" للأمن والدفاع والسياسة الخارجية.وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأربعاء، أنّه سيزور قريبا الولايات المتّحدة للقاء بايدن، في قمّة من المتوقع أن تتضمن الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.ويوم الأحد، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القادة الثلاثة، سيعلنون كيفية وموقع بناء هذه الغواصات خلال اجتماع مشترك سوف يعقد بالولايات المتحدة في 13 مارس/ آذار الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعرب-عن-أسفه-لمصرع-عدد-من-المهاجرين-غرقا-في-القنال-الإنجليزي-1071193127.html

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