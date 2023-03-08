https://sputnikarabic.ae/20230308/سوناك-يتوجه-إلى-أمريكا-ليبحث-مع-بايدن-وألبانيز-تحالف-أوكوس-1074487557.html
سوناك يتوجه إلى أمريكا ليبحث مع بايدن وألبانيز تحالف أوكوس
سوناك يتوجه إلى أمريكا ليبحث مع بايدن وألبانيز تحالف أوكوس
يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين المقبل، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، لمناقشة التحالف الأمني الناشئ "أوكوس"،... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T16:46+0000
2023-03-08T16:46+0000
2023-03-08T16:46+0000
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ومن المقرر أن يلتقي القادة الثلاثة في سان دييغو في كاليفورنيا في اجتماع لمدة يوم. وتحتفظ الولايات المتحدة هناك بواحدة من أكبر قواعدها البحرية.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين: "رئيس الوزراء سيكون في الولايات المتحدة يوم الاثنين لإجراء مناقشات بشأن أوكوس مع الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي"، بحسب "فرانس برس".وأضاف أن الحكومة البريطانية ستنشر في ذلك اليوم أيضا تحديثا لما يسمى "المراجعة المتكاملة" للأمن والدفاع والسياسة الخارجية.وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الأربعاء، أنّه سيزور قريبا الولايات المتّحدة للقاء بايدن، في قمّة من المتوقع أن تتضمن الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.ويوم الأحد، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القادة الثلاثة، سيعلنون كيفية وموقع بناء هذه الغواصات خلال اجتماع مشترك سوف يعقد بالولايات المتحدة في 13 مارس/ آذار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-الوزراء-البريطاني-يعرب-عن-أسفه-لمصرع-عدد-من-المهاجرين-غرقا-في-القنال-الإنجليزي-1071193127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
بريطانيا, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
سوناك يتوجه إلى أمريكا ليبحث مع بايدن وألبانيز تحالف أوكوس
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يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الإثنين المقبل، الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز، لمناقشة التحالف الأمني الناشئ "أوكوس"، حسبما ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يلتقي القادة الثلاثة في سان دييغو في كاليفورنيا في اجتماع لمدة يوم. وتحتفظ الولايات المتحدة هناك بواحدة من أكبر قواعدها البحرية.
14 ديسمبر 2022, 13:23 GMT
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني
للصحفيين: "رئيس الوزراء سيكون في الولايات المتحدة يوم الاثنين لإجراء مناقشات بشأن أوكوس مع الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الأسترالي"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن الحكومة البريطانية ستنشر في ذلك اليوم أيضا تحديثا لما يسمى "المراجعة المتكاملة" للأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي
، اليوم الأربعاء، أنّه سيزور قريبا الولايات المتّحدة للقاء بايدن، في قمّة من المتوقع أن تتضمن الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.
ويوم الأحد، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن القادة الثلاثة، سيعلنون كيفية وموقع بناء هذه الغواصات خلال اجتماع مشترك سوف يعقد بالولايات المتحدة في 13 مارس/ آذار الجاري.