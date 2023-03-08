https://sputnikarabic.ae/20230308/عبد-اللهيان-جاويش-أوغلو-يزور-إيران-خلال-الأيام-المقبلة-1074471104.html
عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة
عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يعتزم زيارة إيران خلال الأيام المقبلة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T11:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم الأربعاء، في أنقرة "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".وأضاف أنه "من المرتقب أن يتبادل الرئيسان الإيراني والتركي الزيارات قريبا بما يعزز العلاقات بين البلدين".وأعلن الوزيران خلال المؤتمر أنهما ناقشا عددا من القضايا خلال لقائهما سويًا مثل الأزمة الأوكرانية وكارثة الزلزال في تركيا وسوريا ومكافحة الإرهاب والعلاقات المشتركة بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
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عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يعتزم زيارة إيران خلال الأيام المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم الأربعاء، في أنقرة "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أنه "من المرتقب أن يتبادل الرئيسان الإيراني والتركي الزيارات قريبا بما يعزز العلاقات
بين البلدين".
وأعلن الوزيران خلال المؤتمر أنهما ناقشا عددا من القضايا خلال لقائهما سويًا مثل الأزمة الأوكرانية وكارثة الزلزال في تركيا وسوريا ومكافحة الإرهاب
والعلاقات المشتركة بين البلدين.