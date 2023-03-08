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https://sputnikarabic.ae/20230308/عبد-اللهيان-جاويش-أوغلو-يزور-إيران-خلال-الأيام-المقبلة-1074471104.html
عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة
عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يعتزم زيارة إيران خلال الأيام المقبلة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T11:06+0000
2023-03-08T11:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم الأربعاء، في أنقرة "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".وأضاف أنه "من المرتقب أن يتبادل الرئيسان الإيراني والتركي الزيارات قريبا بما يعزز العلاقات بين البلدين".وأعلن الوزيران خلال المؤتمر أنهما ناقشا عددا من القضايا خلال لقائهما سويًا مثل الأزمة الأوكرانية وكارثة الزلزال في تركيا وسوريا ومكافحة الإرهاب والعلاقات المشتركة بين البلدين.
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عبد اللهيان: جاويش أوغلو يزور إيران خلال الأيام المقبلة

11:06 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022
مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في لبنان، 13 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يعتزم زيارة إيران خلال الأيام المقبلة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، اليوم الأربعاء، في أنقرة "نرحب بزيارة وزير الخارجية التركي إلى إيران خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أنه "من المرتقب أن يتبادل الرئيسان الإيراني والتركي الزيارات قريبا بما يعزز العلاقات بين البلدين".
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09:56 GMT
وأعلن الوزيران خلال المؤتمر أنهما ناقشا عددا من القضايا خلال لقائهما سويًا مثل الأزمة الأوكرانية وكارثة الزلزال في تركيا وسوريا ومكافحة الإرهاب والعلاقات المشتركة بين البلدين.
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