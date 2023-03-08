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https://sputnikarabic.ae/20230308/في-اليوم-العالمي-للمرأة--متطوعات-الدفاع-المدني-اللبناني-ينتظرن-تثبيتهن-منذ-سنوات-1074488084.html
في اليوم العالمي للمرأة .. متطوعات الدفاع المدني اللبناني ينتظرن تثبيتهن منذ سنوات
في اليوم العالمي للمرأة .. متطوعات الدفاع المدني اللبناني ينتظرن تثبيتهن منذ سنوات
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمعايدات التقليدية للمرأة اللبنانية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأطلق العديد من الوزراء والنواب اللبنانيين تغريداتهم للمناسبة... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T16:59+0000
2023-03-08T16:59+0000
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بيروت - سبوتنيك. هناك أطلت باقة من السيدات، معظمهن من المتطوعات في الدفاع المدني، وأطلقن عرضاً صغيراً لخصن من خلاله أبرز الأعمال التي يقمن بها.وتقول سيلين غطاس من وحدة الإنقاذ البحري، لسبوتنيك، إنها "تشارك مثلها مثل الرجال المتطوعين في أعمال الغطس والإنقاذ في البحر"، شارحة أن معظم المتطوعين ينتظرون منذ سنوات طوال، قرارا من وزارة الداخلية لتثبيتهم في الملاك الرسمي لوزارة الداخلية.وتتفق معها زميلتها رنيم أحمد التي تتابع دراستها، وتشير إلى أن جهاز الدفاع المدني يحتاج إلى إمكانيات بشرية ولوجستية أكبر حتى يضاهي غيره من المؤسسات التي تعمل في المجال الإنقاذي والإغاثي.وتقول النائبة في البرلمان اللبناني، نجاة عون صليبا، لوكالة سبوتنيك، إن المرأة اللبنانية أثبتت حضورها في كل الساحات، ولا سيما في السنوات الأخيرة، من خلال مشاركتها الفاعلة في ثورة 17 تشرين [الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود وسلع أخرى]، وفي كل المحطات التالية ولا سيما انتخابات العام 2022.وتشير صليبا، التي تعتصم منذ حوالي شهر في مجلس النواب مع زميلها النائب ملحم خلف من أجل فرض الانتخابات الرئاسية، إلى أن البرلمان اللبناني يضم حالياً 8 نائبات يتواجدن في معظم اللجان البرلمانية، وتقول إنه "منذ أول برلمان لبناني انتخب بعد الاستقلال عام 1943 حتى العام 1992 دخلت نائبة واحدة إلى البرلمان اللبناني، لكن منذ برلمان 1992 [الذي يعد] الأول منذ العام 1972، بدأ حضور المرأة يتعزز في البرلمان اللبناني، وكذلك في الحكومات، بدليل أن حكومة حسان دياب ضمت رقما قياسيا من النساء (خمس وزيرات) بينما هذه الحكومة (برئاسة نجيب ميقاتي) تضم سيدة واحدة.يذكر أن برلمانات الأعوام 1992 و1996 و2000 ضم كل واحد منها ثلاث سيدات، وارتفع الرقم إلى خمس نساء في برلمان العام 2005 ليتراجع الرقم إلى 4 سيدات في العام 2009، وعاد إلى الارتفاع مع برلمان العام 2018 (6 سيدات) ثم إلى 8 سيدات في البرلمان الحالي الذي ولد في أيار/مايو 2022.
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الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان
الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان

في اليوم العالمي للمرأة .. متطوعات الدفاع المدني اللبناني ينتظرن تثبيتهن منذ سنوات

16:59 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayمتطوعو الدفاع المدني اللبناني لوحوا بالتصعيد، وموظفي القطاع العام "الإضراب مستمر"
متطوعو الدفاع المدني اللبناني لوحوا بالتصعيد، وموظفي القطاع العام الإضراب مستمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمعايدات التقليدية للمرأة اللبنانية، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وأطلق العديد من الوزراء والنواب اللبنانيين تغريداتهم للمناسبة عبر منصة "تويتر"، فيما خصّ جهاز الدفاع المدني اللبناني وكالة سبوتنيك بزيارة لأحد مراكزه في محلة التحويطة ـ فرن الشباك في بيروت.
بيروت - سبوتنيك. هناك أطلت باقة من السيدات، معظمهن من المتطوعات في الدفاع المدني، وأطلقن عرضاً صغيراً لخصن من خلاله أبرز الأعمال التي يقمن بها.
وتقول سيلين غطاس من وحدة الإنقاذ البحري، لسبوتنيك، إنها "تشارك مثلها مثل الرجال المتطوعين في أعمال الغطس والإنقاذ في البحر"، شارحة أن معظم المتطوعين ينتظرون منذ سنوات طوال، قرارا من وزارة الداخلية لتثبيتهم في الملاك الرسمي لوزارة الداخلية.
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وتتفق معها زميلتها رنيم أحمد التي تتابع دراستها، وتشير إلى أن جهاز الدفاع المدني يحتاج إلى إمكانيات بشرية ولوجستية أكبر حتى يضاهي غيره من المؤسسات التي تعمل في المجال الإنقاذي والإغاثي.
وتقول النائبة في البرلمان اللبناني، نجاة عون صليبا، لوكالة سبوتنيك، إن المرأة اللبنانية أثبتت حضورها في كل الساحات، ولا سيما في السنوات الأخيرة، من خلال مشاركتها الفاعلة في ثورة 17 تشرين [الاحتجاجات الشعبية على ارتفاع أسعار الوقود وسلع أخرى]، وفي كل المحطات التالية ولا سيما انتخابات العام 2022.
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وتشير صليبا، التي تعتصم منذ حوالي شهر في مجلس النواب مع زميلها النائب ملحم خلف من أجل فرض الانتخابات الرئاسية، إلى أن البرلمان اللبناني يضم حالياً 8 نائبات يتواجدن في معظم اللجان البرلمانية، وتقول إنه "منذ أول برلمان لبناني انتخب بعد الاستقلال عام 1943 حتى العام 1992 دخلت نائبة واحدة إلى البرلمان اللبناني، لكن منذ برلمان 1992 [الذي يعد] الأول منذ العام 1972، بدأ حضور المرأة يتعزز في البرلمان اللبناني، وكذلك في الحكومات، بدليل أن حكومة حسان دياب ضمت رقما قياسيا من النساء (خمس وزيرات) بينما هذه الحكومة (برئاسة نجيب ميقاتي) تضم سيدة واحدة.
يذكر أن برلمانات الأعوام 1992 و1996 و2000 ضم كل واحد منها ثلاث سيدات، وارتفع الرقم إلى خمس نساء في برلمان العام 2005 ليتراجع الرقم إلى 4 سيدات في العام 2009، وعاد إلى الارتفاع مع برلمان العام 2018 (6 سيدات) ثم إلى 8 سيدات في البرلمان الحالي الذي ولد في أيار/مايو 2022.
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