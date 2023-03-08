https://sputnikarabic.ae/20230308/لبنان-البنوك-ليست-لديها-سيولة-كافية-للسداد-للمودعين-1074471785.html

لبنان: البنوك "ليست لديها سيولة كافية" للسداد للمودعين

لبنان: البنوك "ليست لديها سيولة كافية" للسداد للمودعين

قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية فادي خلف في بيان عن أوضاع البنوك، اليوم الأربعاء، إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T11:32+0000

2023-03-08T11:32+0000

2023-03-08T11:32+0000

لبنان

أخبار لبنان

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

سعر الدولار اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067992112_0:110:2284:1395_1920x0_80_0_0_2c1bd987b6b284c24569d0935777f908.jpg

وحسب موقع "النشرة"، أضاف خلف، أن توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى 4 فئات: - ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير/شباط بحسب ميزانية مصرف لبنان.- ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيدا سلبيا وقدره 204 ملايين دولار بنهاية يناير/كانون الثاني، إذ إن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4.369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4.165 مليون دولار.- محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة عن التوقف عن سدادها منذ مارس/آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار.- تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في نهاية يناير.وأكد خلف أن "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، سواء من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقدا أو التحويل إلى الخارج، أو من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند الغير قابلة للتسييل إلا بما يناهز 6% من أصل السعر".تواجه مصارف لبنان احتجاجات من المودعين، نتيجة عجزهم عن سحب ودائعهم في وقت سجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا جديدا.وتفرض المصارف اللبنانية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في خريف 2019 قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأمريكي أو تحويلها إلى الخارج.وعلى وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، تراجعت الليرة لمستويات قياسية مقابل الدولار.

https://sputnikarabic.ae/20230306/انتحار-الضياع-الأزمات-الاقتصادية-تدفع-اللبنانيين-لإنهاء-حياتهم-وسط-غياب-الحلول-1074401780.html

https://sputnikarabic.ae/20230301/بدء-تسعير-السلع-بالدولار-الأمريكي-ما-انعكاسات-القرار-على-الليرة-والاقتصاد-اللبناني؟-1074181955.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار, سعر الدولار اليوم