https://sputnikarabic.ae/20230308/مجلة-علمية-حوتا-أوركا-نفذا-مجزرة-قروش-في-يوم-واحد-1074477851.html
مجلة علمية: حوتا أوركا نفذا "مجزرة قروش" في يوم واحد
مجلة علمية: حوتا أوركا نفذا "مجزرة قروش" في يوم واحد
ذكرت مجلة علمية أن زوج من الحيتان القاتلة قاما بأكل 19 كبد سمكة قرش عريضة الأنف، وترك جثثهم على شاطئ قبالة ساحل بيرلي بيتش، وهي قرية تقع على طول الطرف الجنوبي... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T13:44+0000
2023-03-08T13:44+0000
2023-03-08T14:21+0000
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وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها ثنائي أوركا في إحداث فوضى في هذه المنطقة، ففي عام 2017، قتل الزوج ما لا يقل عن ثمانية من أسماك قرش بيضاء كبيرة.لفتت المجزرة المحيرة انتباه، أليسون كوك عالمة الأحياء البحرية في المنتزهات الوطنية في جنوبي إفريقيا، والتي غردت حول الثنائي "السيئ السمعة" لذكر الأوركا "أورسينوس أوركا" المعروف باسم "Port and Starboard".وختمت كوك أن هذا النوع من السلوك تم توثيقه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا. ومع ذلك، لم تصبح هذه الهجمات أكثر شيوعًا في جنوب أفريقيا إلا مؤخرًا. وتثير حقيقة موت العديد من أسماك القرش في يوم واحد القلق، حسب مجلة "livescience" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-علمية-تكشف-تبني-حوت-أوركا-السفاح-لعجل-طيار-صغير-فيديو--1074432560.html
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منوعات
مجلة علمية: حوتا أوركا نفذا "مجزرة قروش" في يوم واحد
13:44 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 14:21 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
ذكرت مجلة علمية أن زوج من الحيتان القاتلة قاما بأكل 19 كبد سمكة قرش عريضة الأنف، وترك جثثهم على شاطئ قبالة ساحل بيرلي بيتش، وهي قرية تقع على طول الطرف الجنوبي من أفريقيا.
وبحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية، هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها ثنائي أوركا في إحداث فوضى في هذه المنطقة، ففي عام 2017، قتل الزوج ما لا يقل عن ثمانية من أسماك قرش بيضاء كبيرة.
لفتت المجزرة المحيرة انتباه، أليسون كوك عالمة الأحياء البحرية في المنتزهات الوطنية في جنوبي إفريقيا، والتي غردت حول الثنائي "السيئ السمعة" لذكر الأوركا "أورسينوس أوركا" المعروف باسم "Port and Starboard".
وقالت كوك لمجلة "لايف ساينس" في رسالة بريد إلكتروني. "ربما تعلمت حيتان الأوركا أن استهلاك كبد سمك القرش يوفر طاقة عالية، وكبد سمك القرش كبير ويطفو على سطح الماء عندما تقتل سمكة قرش، وهذا ما يجعل من السهل على حيتان الأوركا اكتشافها والوصول إليها، مقارنة بالأعضاء الأخرى التي قد تغرق في القاع أو يصعب تحديد موقعها".
وتابعت كوك: "قد يشتت أحد الأوركا انتباه القرش بينما يذهب الآخر للقتل، تتطلب استراتيجية الصيد هذه ذكاء عاليا وتعاونا اجتماعيا بين حيتان الأوركا، وقد تستخدم حيتان الأوركا أيضا ذيولها الكبيرة لصفع أسماك القرش وإعاقتها أو قلبها للحث على عدم الحركة".
وختمت كوك أن هذا النوع من السلوك تم توثيقه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا. ومع ذلك، لم تصبح هذه الهجمات أكثر شيوعًا في جنوب أفريقيا إلا مؤخرًا. وتثير حقيقة موت العديد من أسماك القرش في يوم واحد القلق، حسب مجلة "livescience" العلمية.