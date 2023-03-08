https://sputnikarabic.ae/20230308/مسؤول-روسي-الغرب-يحجب-مصادر-الإنترنت-المخالفة-لوجهة-نظره-1074473706.html

مسؤول روسي: الغرب يحجب مصادر الإنترنت المخالفة لوجهة نظره

مسؤول روسي: الغرب يحجب مصادر الإنترنت المخالفة لوجهة نظره

نشر الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات، أندريه كروتسكيخ، مقالا تحدث فيه عن دور الدول الغربية في حجب الحقائق المخالفة لوجهات نظرها... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T12:07+0000

2023-03-08T12:07+0000

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وقال كروتسكيخ في مقال نشر على موقع السفارة الروسية في باكستان، إن الدول الغربية تعمل بنشاط في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض السياسية والعسكرية، مشيرا إلى الولايات المتحدة شرعت في طريق فرض ديكتاتورية استعمارية رقمية.واستنكر المسؤول الروسي قيام الولايات المتحدة بـ"حجب مصادر الإنترنت التي تبث وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر الغربية، وهو ما يغذي محاولات الغرب للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال نظام التجسس العالمي".ولفت كروتسكيخ إلى أن القادة الغربيين لم يدركوا حتى الآن حقيقة أن ما يسمى بـ "جيش تكنولوجيا المعلومات في أوكرانيا" الذي أنشئ بمساعدتهم، هو في الواقع تكتل من العصابات الإجرامية.واختتم المسؤول الروسي مقاله بالدعوة إلى إنشاء نظام عادل لأمن المعلومات الدولي يقوم على بناء الثقة والتعاون ومنع النزاعات وسباق التسلح ووضع إطار قانوني ينظم خطوات الدول في ذلك المجال.وأكد أن النظام المبني على مبدأ "حكم القوة" محكوم عليه بالانهيار، لذلك فمن مصلحة معظم دول العالم أن يظل الإنترنت منصة متاحة وموثوقة للاتصال والتعليم والأعمال، كما أنه من الأهمية بمكان أن يحدد المجتمع الدولي معايير تدويل إدارة الإنترنت.وفي وقت سابق، وضعت أوكرانيا الصحفي البريطاني، كير سيمونز، العامل في شبكة "إم بي سي نيوز" في قائمة "المجرمين المهددين لأمنها القومي وللسلم العالمي"، بعد إجراء الأخير تحقيقا شاملا حول جمهورية القرم الروسية وحياة السكان والمواطنين في الجمهورية.تناول التحقيق حياة سكان القرم، الذين أكد أغلبهم في التحقيق أنهم يعتبرون أنفسهم روس، وأن القرم روسية، الأمر الذي تحاول السلطات الأوكرانية طمس حقيقته منذ أعوام، سواء في القرم، أو في المناطق الروسية الأربع الجديدة.وكتب الموقع الأوكراني للمركز والذي يطلق على نفسه اسم "صانع السلام" عن الصحفي العامل في شبكة "NBC Nightly News": "لقد تعدى الصحفي البريطاني على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية وانتهك الحدود الأوكرانية باختراق القرم وشارك في الدعاية الروسية ضد أوكرانيا"، بحسب المزاعم.وتم إنشاء الموقع الأوكراني الخاص بالمركز المزعوم في عام 2014، ويعمل على نشر بيانات شخصية للأشخاص الذين يعتبرهم القائمون على المركز "مشاركين في الصراع في دونباس وداعمين للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

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